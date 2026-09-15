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Λιβανέζος εισαγγελέας ζήτησε την Τρίτη να απαγγελθούν κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Μισέλ Αούν για την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020 που σκότωσε περισσότερους από 200 ανθρώπους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δικαστικός αξιωματούχος.

Ο εισαγγελέας στο Ακυρωτικό Δικαστήριο του Λιβάνου ζήτησε από τον δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση, Τάρεκ Μπιτάρ, να «απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του (πρώην) προέδρου Αούν», δήλωσε ο αξιωματούχος, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ζητούνται κατηγορίες εναντίον του Αούν επειδή «είχε προηγούμενη γνώση της παρουσίας νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι και του κινδύνου που αυτό συνεπάγεται, χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα» ή να το παραπέμψει στο Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας της χώρας.

Multiple angles of the 2020 Beirut port explosion that claimed the lives of 218 people and injured over 7,000 more. pic.twitter.com/QRRX0PkyZC — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) October 3, 2024

Η τεράστια έκρηξη στις 4 Αυγούστου 2020 σκότωσε περισσότερους από 220 ανθρώπους, τραυμάτισε περισσότερους από 6.500 και κατέστρεψε εκτεταμένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Οι αρχές του Λιβάνου δήλωσαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πυρκαγιά σε αποθήκη όπου τόνοι λιπάσματος νιτρικού αμμωνίου είχαν αποθηκευτεί πρόχειρα επί χρόνια, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς ανώτερους αξιωματούχους.

Κανείς δεν έχει τιμωρηθεί για την έκρηξη, παρά την οργή του κόσμου και των οικογενειών των θυμάτων της έκρηξης που απαιτούν δικαιοσύνη σε μια χώρα που μαστίζεται εδώ και καιρό από την ατιμωρησία των αρχών.

Τον Μάρτιο, ένας δικαστικός αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι ο δικαστής Μπιτάρ είχε ολοκληρώσει την έρευνά του.

Παρέπεμψε την υπόθεση στον εισαγγελέα, ο οποίος επρόκειτο να τη μελετήσει, και ο εισαγγελέας Μοχάμεντ Σάαμπ υπέβαλε την αξιολόγησή του την Τρίτη, δήλωσε ο αξιωματούχος.

🚨⚡One of the most powerful non-nuclear explosions in modern history struck Lebanon in 2020. It killed more than 218 people, injured over 7,000, devastated large parts of Beirut, and left around 300,000 people homeless.



To this day, the judicial investigation into the Beirut… pic.twitter.com/cY8XK78HAg — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 19, 2026

Η αναθεώρηση διευκρίνισε την ευθύνη περισσότερων από 70 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων νυν και πρώην πολιτικών, αξιωματούχων ασφαλείας και στρατιωτικών, καθώς και δημοσίων υπαλλήλων, μερικοί από τους οποίους είχαν προηγουμένως κατηγορηθεί από τον Μπιτάρ.

Η υπόθεση είχε βαλτώσει σε πολιτικές και νομικές διαμάχες από το 2023, αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ ηγήθηκε μιας εκστρατείας που απαιτούσε την απομάκρυνση του Μπιτάρ και δεκάδες αγωγές επεδίωξαν επίσης την απομάκρυνσή του από την υπόθεση.

Ωστόσο, ο Μπιτάρ επανέλαβε τις έρευνές του πέρυσι, καθώς η ισορροπία δυνάμεων στον Λίβανο μεταβλήθηκε.

Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Αούν και ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ανέλαβαν τα καθήκοντά τους μετά τον πόλεμο του 2023-2024 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ο οποίος αποδυνάμωσε την ένοπλη λιβανέζικη ομάδα.

Έκτοτε, έχουν επίσης αρθεί αρκετά νομικά εμπόδια στο έργο του Μπιτάρ, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της ταξιδιωτικής απαγόρευσης εναντίον του.

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