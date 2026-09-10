search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 00:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2026 23:17

Ισραήλ: Ανατίναξε υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Δόνηση 4,1 κατέγραψε το USGS (Video)

10.09.2026 23:17
israel lebanon

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δόνηση μεγέθους 4,1 κατέγραψε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) στον νότιο Λίβανο, μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε η ανατίναξη υπόγειων εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ από τον ισραηλινό στρατό.

Η έκρηξη έγινε αισθητή από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδειχναν μια μεγάλη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή των υπόγειων εγκαταστάσεων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να γνωστοποιούν από κοινού την επιχείρηση.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή ανέφεραν ότι το βράδυ άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν Νετανιάχου και Κατς σε κοινή δήλωσή τους.

Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για «στρατηγική τρομοκρατική υποδομή», η οποία κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό.

Οι δονήσεις και τα ωστικά κύματα έφτασαν έως τη Σιδώνα

Στον Λίβανο, το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γνωστό ως ANI στα γαλλικά και NNA στα αγγλικά, μετέδωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ, στη Ναμπατίγια.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι αισθάνθηκε πρώτα τις δονήσεις και στη συνέχεια άκουσε μία ισχυρή έκρηξη.

Άλλος ανταποκριτής ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν μέχρι τη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τη Βηρυτό.

Τι υπήρχε στο υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στο εσωτερικό των υπόγειων εγκαταστάσεων βρισκόταν κεντρικό συγκρότημα διοίκησης της μονάδας Μπαντρ της Χεζμπολάχ.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, το υπόγειο δίκτυο περιλάμβανε αίθουσες αποθήκευσης όπλων, καθώς και χώρους διαμονής, οι οποίοι επέτρεπαν σε μέλη της Χεζμπολάχ να διαχειρίζονται πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ακόμη ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της στον νότιο Λίβανο.

Διαβάστε επίσης:

Δούρου από Θεσσαλονίκη: Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. «έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί χθες»

Μητσοτάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ: «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: «Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δύο άσχετοι πουλούσαν μαγικά φίλτρα και ελιξίρια νεότητας»

douvikas como
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ονειρεμένος Δουβίκας, τεσσάρα η Κόμο – Θρίαμβοι για Γιουνάιτεντ και Μπάγερν

mazonakis_iatreio_1
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού που του έκανε την πλασμαφαίρση είχαν βρεθεί στο φαρμακείο – «εργοστάσιο αναβολικών»

tsipras_deth_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια του Αλέκου Καλύβη

vance monaxo 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Οι παρασκηνιακές κινήσεις του Τζέι Ντι Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν και η προσπάθεια για «γείωση» με την σκληρή πραγματικότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 00:43
pavlos-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δύο άσχετοι πουλούσαν μαγικά φίλτρα και ελιξίρια νεότητας»

douvikas como
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ονειρεμένος Δουβίκας, τεσσάρα η Κόμο – Θρίαμβοι για Γιουνάιτεντ και Μπάγερν

mazonakis_iatreio_1
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού που του έκανε την πλασμαφαίρση είχαν βρεθεί στο φαρμακείο – «εργοστάσιο αναβολικών»

1 / 3