Ισραήλ: Ανατίναξε υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Δόνηση 4,1 κατέγραψε το USGS (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Δόνηση μεγέθους 4,1 κατέγραψε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) στον νότιο Λίβανο, μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε η ανατίναξη υπόγειων εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ από τον ισραηλινό στρατό.
Η έκρηξη έγινε αισθητή από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδειχναν μια μεγάλη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να γνωστοποιούν από κοινού την επιχείρηση.
Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή ανέφεραν ότι το βράδυ άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.
«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν Νετανιάχου και Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για «στρατηγική τρομοκρατική υποδομή», η οποία κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό.
Στον Λίβανο, το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γνωστό ως ANI στα γαλλικά και NNA στα αγγλικά, μετέδωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ, στη Ναμπατίγια.
Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι αισθάνθηκε πρώτα τις δονήσεις και στη συνέχεια άκουσε μία ισχυρή έκρηξη.
Άλλος ανταποκριτής ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν μέχρι τη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τη Βηρυτό.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στο εσωτερικό των υπόγειων εγκαταστάσεων βρισκόταν κεντρικό συγκρότημα διοίκησης της μονάδας Μπαντρ της Χεζμπολάχ.
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, το υπόγειο δίκτυο περιλάμβανε αίθουσες αποθήκευσης όπλων, καθώς και χώρους διαμονής, οι οποίοι επέτρεπαν σε μέλη της Χεζμπολάχ να διαχειρίζονται πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ακόμη ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της στον νότιο Λίβανο.
Διαβάστε επίσης:
Δούρου από Θεσσαλονίκη: Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. «έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί χθες»
Μητσοτάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ: «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»
Κουτσούμπας από ΔΕΘ: «Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.