Ισραήλ: Ανατίναξε υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Δόνηση 4,1 κατέγραψε το USGS (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δόνηση μεγέθους 4,1 κατέγραψε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) στον νότιο Λίβανο, μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε η ανατίναξη υπόγειων εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ από τον ισραηλινό στρατό.

Η έκρηξη έγινε αισθητή από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδειχναν μια μεγάλη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.

הבטחנו וקיימנו.

המחבלים חוסלו ומנהרות עלי טאהר הושמדו.

כל הכבוד לצה"ל 🇮🇱 pic.twitter.com/yd9n4KjqGH — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 10, 2026

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή των υπόγειων εγκαταστάσεων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να γνωστοποιούν από κοινού την επιχείρηση.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή ανέφεραν ότι το βράδυ άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν Νετανιάχου και Κατς σε κοινή δήλωσή τους.

מצורף תיעוד מהשמדת התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר pic.twitter.com/GDHpR984An — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 10, 2026

Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για «στρατηγική τρομοκρατική υποδομή», η οποία κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό.

Οι δονήσεις και τα ωστικά κύματα έφτασαν έως τη Σιδώνα

Στον Λίβανο, το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γνωστό ως ANI στα γαλλικά και NNA στα αγγλικά, μετέδωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ, στη Ναμπατίγια.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι αισθάνθηκε πρώτα τις δονήσεις και στη συνέχεια άκουσε μία ισχυρή έκρηξη.

Άλλος ανταποκριτής ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν μέχρι τη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τη Βηρυτό.

Τι υπήρχε στο υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στο εσωτερικό των υπόγειων εγκαταστάσεων βρισκόταν κεντρικό συγκρότημα διοίκησης της μονάδας Μπαντρ της Χεζμπολάχ.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, το υπόγειο δίκτυο περιλάμβανε αίθουσες αποθήκευσης όπλων, καθώς και χώρους διαμονής, οι οποίοι επέτρεπαν σε μέλη της Χεζμπολάχ να διαχειρίζονται πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ακόμη ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της στον νότιο Λίβανο.

Διαβάστε επίσης:

Δούρου από Θεσσαλονίκη: Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. «έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί χθες»

Μητσοτάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ: «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: «Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό»