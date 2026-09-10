Προκλητικός Τσελίκ: Η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ μπορεί να της προκαλέσει μεγάλη ζημιά

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Νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να «περικυκλώσει» την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση «κενή και αβάσιμη».

«Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Ομέρ Τσελίκ απέναντι στον Ελληνα πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος του AKP χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «ναζί», ενώ υποστήριξε ότι η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ καταδεικνύει, κατά την άποψή του, «σοβαρές αδυναμίες στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος».

«Σήμερα φαίνεται ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία και καταβάλλει ξεχωριστή προσπάθεια να βρίσκεται στο πλευρό του Νετανιάχου ή αυτής της ισραηλινής επιθετικότητας. Αναμφίβολα, αυτό δεν είναι θετικό ούτε για τον ελληνικό λαό», ανέφερε.

Ο Τσελίκ συνέδεσε μάλιστα τη συγκεκριμένη στάση με ζητήματα νομιμότητας, υποστηρίζοντας ότι όποιος «πιστεύει στη νόμιμη πολιτική και σε έναν νόμιμο κόσμο» δεν θα έπρεπε, όπως είπε, να υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση.

«Η Τουρκία έχει τη δύναμη να αποτρέψει αυτές τις συμμαχίες»

«Η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία», δήλωσε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Τουρκία διαθέτει, όπως υποστήριξε, ισχυρή θέση τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στο πεδίο.

«Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να λύσουν τα ζητήματα στο τραπέζι»

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του AKP επέμεινε στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας, καλώντας την ελληνική πλευρά να κινηθεί, όπως είπε, με «σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική».

«Ολοι οι άλλοι κάποια στιγμή φεύγουν. Σε αυτή την περιοχή, στο τέλος, μένουμε εμείς και η Ελλάδα», ανέφερε.

«Το να παρασύρεται η Ελλάδα πίσω από τους υπολογισμούς και τις περιπέτειες ορισμένων μεγάλων δυνάμεων είναι κάτι που ένας Ελληνας πολιτικός δεν πρέπει να κάνει. Τελικά, αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας», δήλωσε.

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