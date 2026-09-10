«Ήταν ωχρός και δεν είχε τις αισθήσεις του» – Η μαρτυρία διασώστη που παρέλαβε τον Μαζωνάκη από ιατρείο στο Κολωνάκι

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Στο ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη λήψη του ιστορικού έμαθαν οι διασώστες ότι ο άνδρας που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Στα πρώτα λεπτά που λαμβάναμε το ιστορικό καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν κοιτάξαμε πρόσωπο πάνω στην ανάγκη να μπούμε στο πρωτόκολλο και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες», είπε στο Star ο διασώστης που πήγε στο ιατρείο με μοτοσικλέτα.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν είχε τις αισθήσεις του και ήταν κάτωχρος. «Προφανώς ήταν ωχρός, δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος».

Για τους γιατρούς ο διασώστης είπε ότι συμπεριφέρθηκαν με επαγγελματισμό. «Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες, δε μας είπαν κάτι παραπάνω, μας είπαν ότι πήγε να κάνει μία θεραπεία, ότι πριν ξεκινήσει έπαθε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκίνησαν κι αυτοί να κάνουν προσπάθειες αναζωογόνησης».

«Ξεκίνησαν τα παιδιά να κάνουν συμπιέσεις και εμφυσήσεις με τον εξοπλισμό το δικό μας, χορηγήσαμε και οξυγόνο είδαμε ότι είναι πιο σκόπιμο να φύγουμε γρήγορα από το σημείο δεν είχαμε να προσφέρουμε κάτι περισσότερο εκεί», πρόσθεσε.

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