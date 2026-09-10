Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Γυναικολόγος, ολιστική γιατρός, ειδική στο να συνδυάζει την «συμβατική ιατρική με φυσικές, ψυχοσωματικές και ενεργειακές πρακτικές».

Αυτές είναι οι ειδικότητες -μεταξύ άλλων- τις οποίες ισχυρίζεται πως έχει η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που ήρθε στη δημοσιότητα καθώς προσήχθη χθες μετά τις αναφορές ότι πρότεινε στον Γιώργο Μαζωνάκη τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, με τον τραγουδιστή να παθαίνει ανακοπή στα χέρια της.

Η υπόθεση του Μαζωνάκη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με το όνομα της γιατρού να έρχεται στο προσκήνιο και να ανοίγει τη συζήτηση γύρω από το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό της προφίλ, αλλά και τις θεραπευτικές μεθόδους που η ίδια δηλώνει ότι εφαρμόζει.

Ο λόγος που οι Αρχές ξεψαχνίζουν τα πάντα για την ίδια και τον σύζυγό της, για το ιατρείο στο Κολωνάκι, δεν αφορά μόνο την νομικότητα σε ιατρικές επεμβάσεις τις οποίες έκαναν, αλλά και στην πραγματική ιδιότητά της καθώς όπως έγινε γνωστό από τον ιατρικό σύλλογο, η Γάκα είναι καταχωρισμένη ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους του Συλλόγου, αλλά δεν εντοπίζεται, πουθενά συγκεκριμένη ειδικότητα, ούτε υπάρχει αναφορά που να αφορά τις θεραπευτικές πρακτικές που παρουσιάζει στο επαγγελματικό της προφίλ. Υπάρχει απλά καταχωρημένη ως μέλος του ΙΣΑ.

Ποια είναι, λοιπόν, η Ιωάννα Γάκα, ποια είναι η πορεία της στην Ιατρική και τι ακριβώς υποστηρίζει για την προσέγγισή της στην υγεία;

Ποια είναι η Ιωάννα Γάκα

Η Ιωάννα Γάκα σύμφωνα με το προφίλ της, είναι γιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική – Γυναικολογία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει την επαγγελματική της δραστηριότητα με την ολιστική και λεγόμενη «ολοκληρωμένη» προσέγγιση στην υγεία.

Είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Μοριακή Βιολογία. Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών καταγράφεται διδακτορική της εργασία του 2002, η οποία αφορούσε τη μοριακή βιολογία των ινομυωμάτων.

Σύμφωνα με το βιογραφικό που έχει δημοσιοποιήσει η ίδια, στη συνέχεια διεύρυνε την εκπαίδευσή της σε πεδία όπως η Βοτανολογία, η Ομοιοπαθητική, ο Βελονισμός, η Σωματική Ψυχοθεραπεία, η μικροσκόπηση ζωντανού αίματος, η Νευροθεραπεία και η Σαμανική Ιατρική. Αναφέρει επίσης δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στην «Κβαντική Ιατρική» από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, καθώς και δεύτερη διδακτορική διατριβή, σε εξέλιξη, με αντικείμενο τη νόσο Lyme.

Από το 2005 διατηρεί το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, όπως αναφέρει, επικεντρώνεται στην πρόληψη, τη θεραπεία και την «εξισορρόπηση» της υγείας.

Στις πρακτικές που δηλώνει ότι εφαρμόζει περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το quantum biofeedback, η οζονοθεραπεία, η υδροθεραπεία παχέος εντέρου, η μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου, ενδοφλέβιες θεραπείες, θεραπείες με πεπτίδια, PRP και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Κεντρική θέση στη δραστηριότητά της έχει πλέον η INUSpheresis, μια διαδικασία εξωσωματικής επεξεργασίας/φιλτραρίσματος του αίματος. Η ίδια είναι Medical Director του INUSpheresis Athens, ενώ το επίσημο δίκτυο της μεθόδου καταγράφει το κέντρο της στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

H Iωάννα Γάκα με ασθενή της στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Η Γάκα περιγράφει την προσέγγισή της ως «συνδυασμό συμβατικής ιατρικής με φυσικές, ψυχοσωματικές και ενεργειακές πρακτικές». Όπως αναφέρει, στόχος της είναι να αναζητά τα «αίτια» πίσω από τα συμπτώματα και να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ενιαίο ψυχοσωματικό σύνολο.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε ή και οργάνωνε, εκδηλώσεις ευζωίας, κυρίως στο νησί της Σύρου, όπως διαφημίζει μέσα από προφίλ στο facebook.

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