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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

10.09.2026 14:11

ΕΛ.Α.Σ. για ΥΠΟΙΚ: Από τα 18 δις στα 13 και σήμερα στα 40 δις – Η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις

10.09.2026 14:11
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Στην κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. που έδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών μέσω nonpaper απαντάει η Αμαλίας με ανακοίνωσή της όπου κάνει λόγο για σίριαλ υπερκοστολόγησης.

Η ΕΛ.Α.Σ. μάλιστα πετάει κι ένα αιχμηρό «καρφί» για τον Κυριάκο Πιερρακάκη λέγοντας πως «ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις». Στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει ότι θα καταθέσει το πρόγραμμα της στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και καλεί την κυβέρνηση να πράξει το ίδιο και να παρουσιάσει «το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030, όχι μόνο τον αριθμό που τη βολεύει».

Αναλυτικά η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. στο υπουργείο Οικονομικών:

«Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά “κοστολόγηση” της ΝΔ. Από τα 18 δισ. του κ. Κοντογεώργη, στα 13 δισ. του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισ. του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ.

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030, όχι μόνο τον αριθμό που τη βολεύει».

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