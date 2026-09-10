Νέο «άδειασμα» Μαρινάκη σε Φλωρίδη: Καμία ένδειξη για θερμό επεισόδιο, μη δημιουργούμε πανικό στον κόσμο

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Μεγαλοπρεπές «άδειασμα» στον Γιώργο Φλωρίδη επιφύλαξε στη διάρκεια του briefing ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του, ότι σε περίπτωση ακυβερνησίας, «θα γίνει το ντου από απέναντι», εννοώντας την Τουρκία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φάνηκε να ψέγει τον υπουργό Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι «μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης να συμφωνήσω σε αυτό. Πέραν τις διατύπωσης, που δέχομαι αυτό που έχει ακουστεί ως κριτική, πρέπει να δούμε και την ουσία», προσθέτοντας ότι «σε μία περίοδο πολλών κρίσεων είναι σημαντικό και ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας όταν ο μη γένοιτο προκύψει μία κρίση. Και όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι στα λόγια -γιατί απο λόγια χορτάσαμε- στηνη πράξη χαρακτηριστικό παράδειγμα η υβριδική απειλή στον Έβρο, έχει τα αντανακλαστικά, την τεχνογνωσία και την επάρκεια να αντιμετωπίζει τις κρίσεις αυτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή».

Ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Αλλά η χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει σταθερή κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα αποφασίσει ο κόσμος. Αλλά όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, αλλά με όρους ουσίας, αλήθειας και μ ειλικρινή επιχειρήματα», προσθέτοντας ότι «έχουμε μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που εξοπλίζει με τέτοιο τρόπο τις Ένοπλες Δυνάμεις, ισχυροποιεί τις Ένοπλες Δυνάμεις -δεν είναι μόνο εξοπλιστών είναι και θέμα εκπαίδευσης, όλων όσως έχει προχωρήσει το υπουργείο Άμυνας, που ισχυροποιεί στην πράξη τις Ένοπλες Δυνάμεις, η στήριξη στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν να έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς, και τώρα ακόμα χρειάζεται παραπάνω στήριξη, αλλά μετά από χρόνια δόθηκε μία προσοχή στους ανθρώπους αυτούς και στα σώματα ασφαλείας γενικά, ούτως ώστε να είναι πιο ισχυρές από ότι ήταν και να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε πρόσκληση. Οι Ενοπλες Δυνάμεις είναι με τέτοιο τρόπο διαρθρωμένες ώστε να αντιδρούν με τον καλύτρο δυνατό τρόπο όποια και αν είναι η κυβέρνηση. Η δική μας κυβέρνηση τις έχει εξοπλήσει και τις έχει στηρίξει παραπάνω».

Επίσης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη (σ.σ. για θερμό ή διπλωματικό επεισόδιο)», προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει εφησυχασμός και τονίζοντας ότι θεωρεί σημαντικό, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της διεθνούς συγκυρίας, να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση η οποία να μπορεί να αντιμετωπίζει κρίσεις.

Οι δηλώσεις Μαρινάκη έρχονται σε συνέχεια της χθεσινής πιο ήπιας παρέμβασής του στο Mega, ενώ, όπως υπογράμμισε το topontiki.gr, «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, ανέφεραν ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή όταν διατυπώνονται τέτοιες δηλώσεις, προσθέτοντας ότι η υπερβολή τις περισσότερες φορές λειτουργεί αντίθετα από την πρόθεση εκείνου που υπερβάλλει.

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