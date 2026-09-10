Παγώνη για πλασμαφαίρεση: Μέχρι το 2025 δεν υπήρχε μηχάνημα στο ιατρείο, δεν μπορεί οποιοσδήποτε να το χειριστεί – Οι γιατροί έπρεπε να συνοδεύσουν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από την ιατρική διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και στη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και το Mega η Ματίνα Παγώνη, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον φάκελο που τηρείται στον Ιατρικό Σύλλογο για κάθε ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε δηλωθεί ως «απλό παθολογικό ιατρείο συνεργαζόμενο».

«Ο φάκελος μέσα λέει ότι είναι απλό παθολογικό ιατρείο συνεργαζόμενο, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο μέσα που να λέει ότι υπάρχει ειδικό μηχάνημα, πλασμαφαίρεσης, και να έχει δηλωθεί από ποια ομάδα λειτουργείται», ανέφερε.

«Μέχρι το 2025 το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε. Βεβαίως, το μηχάνημα προφανώς πήγε μετά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή της, η ύπαρξη του εξοπλισμού θα έπρεπε να έχει δηλωθεί.

Εξηγώντας τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση, η κ. Παγώνη τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια απλή ιατρική πράξη, αλλά για εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδο.

«Κάνουμε πλασμαφαίρεση σε νοσήματα βαριά αιματολογικά, σε νεφρολογικά και σε αυτοάνοσα νοσήματα. Εκεί εφαρμόζουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο. Πρέπει να υπάρχουν νοσηλευτές, οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να χειριστεί ένα μηχάνημα. Είναι εδειξικευμένοι, αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, υπάρχει ένα team γιατρών, βασικά ο αιματολόγος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα που αν συμβεί κάτι αμέσως να διασωληνωθεί ο άρρωστος και να πάει στη μονάδα. Θα πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, θα πρέπει να έρθει ένας παθολόγος. Δηλαδή με τις επιπλοκές που μπορεί να σου κάνει, όπως είναι η υπόταση, αλλεργική αντίδραση, να σου κάνει διαταραχές πήξης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αντιμετωπίσει μια ομάδα γιατρών. Γι’ αυτό λέμε ότι γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλες κλινικές».

«Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό που νομίζουν όλοι, ότι πάμε, μπαίνουμε, κάνουμε μια πλασμαφαίρεση και φεύγουμε. Είναι μια εξωσωματική εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος, το πλάσμα είναι το υγρό κομμάτι του αίματος», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η μέθοδος χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων σε βαριά αιματολογικά και νευρολογικά νοσήματα, καθώς και σε αυτοάνοσα. «Όχι, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, στην Αθήνα η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος πραγματοποιείται σε 4 νοσοκομεία: στο Γεννηματάς, το Αττικό, το Λαϊκό και τον Ευαγγελισμό.

Όπως ανέφερε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, με τη συμμετοχή αιματολόγου και, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς, άλλων ειδικοτήτων, καθώς και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

«Πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να κάνει αυτό;»

Η κ. Παγώνη έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με το ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη και τους λόγους για τους οποίους υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

«Τα ερωτήματα, λοιπόν, είναι ότι πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να κάνει αυτό, με ποιο ιστορικό, γιατί έπρεπε να κάνει πλασμαφαίρεση, ποια ήταν τα αίτια που έπρεπε να μπει, ποια ομάδα θα έκανε την πλασμαφαίρεση», ανέφερε.

Με αφορμή την κατάθεσή της γιατρού που επέβλεπε την διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οποία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης και αδιαθεσίας, η κα Παγώνη σημείωσε ότι το γεγονός αυτό και μόνο καθιστούσε απαγορευτική την έναρξη της διαδικασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από επιπλοκές, οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα.

«Θα μπορούσε να συμβεί το εξής, γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρχει ένα team και να γίνεται σε νοσοκομεία συγκεκριμένα: να κάνει μια μεγάλη υπόθεση, να κάνει μια αλλεργική αντίδραση, να κάνει διαταραχές στην πήξη ο άρρωστος αυτός. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι επιπλοκές πρέπει να αντιμετωπιστούν», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη ότι πριν από μια τέτοια διαδικασία απαιτείται πλήρης έλεγχος του ασθενούς, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες η πλασμαφαίρεση δεν ενδείκνυται.

«Γιατί δεν τον συνόδευσαν;»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ματίνα Παγώνη στο γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στο ιατρείο.

«Και εγώ θα σας πω κάτι που αυτή τη στιγμή με λυπεί ιδιαίτερα: όλοι μας, ως γιατροί και ως άνθρωποι πάνω απ’ όλα, όταν έχουμε ένα περιστατικό, όχι επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, ένα νέο άνθρωπο, που μας παθαίνει ανακοπή. Είμαστε στο ιατρείο μας. Δεν θα πρέπει να συνοδεύσουμε αυτό το περιστατικό στον νοσοκομείο και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους;» ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Γιατί οι δυο γιατροί δεν συνόδεψαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο μετά την ανακοπή που έπαθε;»

«Το ιατρείο αυτό ήταν εξοπλισμένο με απινιδωτή, με όλα αυτά που χρειάζονται όταν ξεκινάς να κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις», είπε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η κ. Παγώνη κατέληξε ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν σε πλήρη φάκελο, κάνοντας λόγο και για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Διαβάστε επίσης:

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Τα τριαντάφυλλα «έκρυβαν» 100 κιλά κοκαΐνης

Μετρό: Μέχρι και σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν στις 21:40

Φώκια… διανυκτέρευσε σε πλώρη σκάφους στα Καμένα Βούρλα (video)