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10.09.2026 08:26

Φώκια… διανυκτέρευσε σε πλώρη σκάφους στα Καμένα Βούρλα (video)

10.09.2026 08:26
FOKIA_PIXABAY
αρχείου pixabay

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Μια διαφορετική επισκέπτρια έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της Τρίτης στη μαρίνα Καμένων Βούρλων. Μια φώκια επέλεξε για την ξεκούρασή της την πλώρη ενός σκάφους, χαρίζοντας μια όμορφη εικόνα σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της μαρίνας, το ζώο ξάπλωσε ήρεμο στο ξύλινο κατάστρωμα, μετατρέποντας το σκάφος σε νυχτερινό καταφύγιο.

Η ανάρτηση:

«Χθες το βράδυ, μια πανέμορφη φώκια αποφάσισε να κάνει μια μικρή στάση στη Μαρίνα Καμένων Βούρλων και να περάσει τη νύχτα… πάνω σε ένα σκάφος!

Ήρεμη και ανενόχλητη, ξάπλωσε στο ξύλινο κατάστρωμα και μας χάρισε μια μοναδική εικόνα — μια απρόσμενη συνάντηση με έναν από τους πιο ξεχωριστούς κατοίκους της ελληνικής θάλασσας.

Τέτοιες στιγμές μας θυμίζουν πόσο όμορφη και ζωντανή είναι η φύση γύρω μας. Ας την απολαμβάνουμε, αλλά κυρίως ας τη σεβόμαστε και ας την προστατεύουμε.

Καλώς ήρθες, μικρή μας επισκέπτρια!».

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ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 08:39
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ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια… διανυκτέρευσε σε πλώρη σκάφους στα Καμένα Βούρλα (video)

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