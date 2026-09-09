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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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09.09.2026 17:35

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

09.09.2026 17:35
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Μαύρες προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων τον ερχόμενο χειμώνα έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο κ. Παπαγεωργίου εκτίμησε ότι «θα φτάσουν στιγμές μέσα στο χειμώνα που θα λέμε η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ, να πάμε να βάλουμε».

«Δεν είναι σύνηθες ούτε και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της Κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν, έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλο αυτό δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς, το πετρέλαιο τύπου μπρεντ να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα και τη μακροχρόνια εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Δυστυχώς οι τιμές είναι σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν την ανηφόρα» ανέφερε σε μια δυσοίωνη πρόβλεψη.

«Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό»

Την εκτίμησή του ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό απ’ ότι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, εξέφρασε ο κ. Παπαγεωργίου. Ενώ σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, «εάν υπάρξει παρέμβαση δυναμική από την Κυβέρνηση. Γι’ αυτό κάνει εκκίνηση στις 15 Οκτωβρίου, γιατί τότε μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η Κυβέρνηση και δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τα τζάκια».

«Το φυσικό αέριο είναι η ναυαρχίδα των αρνητικών εξελίξεων στις τιμές»

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής «ένας λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά στα ενεργειακά προϊόντα είναι το φυσικό αέριο. Διότι είναι άμεσα διασυνδεδεμένο με τις πολιτικές για καθαρότερο περιβάλλον και οδήγησαν στο να απομονώσουμε όλες τις άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες ήταν ρυπογόνες για το περιβάλλον και να εξαρτόμαστε αποκλειστικά από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι η ναυαρχίδα των αρνητικών εξελίξεων στις τιμές σε όλα τα προϊόντα, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο ρεύμα και στο ξύλο».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 18:00
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