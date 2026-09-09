Ο αγώνας Κυπέλλου χθες (8/9) κατάφερε την «υψηλότερη» τηλεθέαση

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Το ματς του Κυπέλλου ΟΣΦΠ-Βόλος ήταν η μετάδοση που συγκέντρωσε τους περισσότερους τηλεθεατές από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας και μόνον το «Στο παρα 5» ήταν «κοντά» του με ελαφρώς μικρότερη επίδοση.
Στην τρίτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen πέρασε το μεσημεριανό δελτίο του Alpha το οποίο κέρδισε στα σημεία το «Live news» αλλά και τις σειρές «Είσαι το ταίρι μου» και «Το σόι σου» καθώς εμφάνισαν ίδια ακριβώς τηλεθέαση.
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