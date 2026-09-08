Η πρεμιέρα για τη Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1 και η υποδοχή από τον Νίκο Χατζηνικολάου

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Θετική υποδοχή και εξαιρετικά σχόλια είχε η πρώτη εμφάνιση της Σίας Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσιογράφος εντάχθηκε στο ανανεωμένο ενημερωτικό σχήμα του σταθμού, έχοντας καθημερινή παρουσία και αναλαμβάνοντας τον σχολιασμό των σημαντικότερων θεμάτων της επικαιρότητας στο κεντρικό δελτίο, το οποίο μεταδίδεται στις 18:45 και παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου καλωσόρισε θερμά τη Σία Κοσιώνη, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετική συνάδελφο και εκφράζοντας τη χαρά του για την ένταξή της στο δυναμικό του καναλιού.

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί τιμή για την ίδια η συνεργασία με τον έμπειρο παρουσιαστή. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να συμβάλει με τις δικές της δυνάμεις στην ενημερωτική προσπάθεια του σταθμού.

Η Σία Κοσιώνη έδωσε, μάλιστα, και το στίγμα της παρουσίας της στο δελτίο, επισημαίνοντας ότι «οι καιροί είναι απαιτητικοί και πονηροί». Αμέσως μετά την επίσημη υποδοχή της, πέρασε στον νέο της ρόλο, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και ειδικότερα την παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η πρεμιέρα σηματοδότησε την επιστροφή της Σίας Κοσιώνη στη μικρή οθόνη και την έναρξη της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, έπειτα από τη μακρόχρονη παρουσία της στον ΣΚΑΪ.

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