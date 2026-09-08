OPEN: Το Σάββατο στον αέρα η εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» (Video)

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Στις 09.50 του Σαββάτου (12/9) θα μεταδοθεί η πρώτη εκπομπή της νέας πρότασης «Μια Ελλάδα παρέα» του Open, με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά, καθώς σκοπεύει να έχει στραμμένο το βλέμμα και την προσοχή της στην περιφέρεια, ώστε να αναδεικνύει «όμορφες ιστορίες, ξεχωριστούς ανθρώπους και πολλή θετική ενέργεια».
Η λαλίστατη Ιωάννα Μαλέσκου θα έχει την βοήθεια των Κατερίνας Ζαρίφη, Γιάννη Μαλλιαρού και Άγγελου Βουράκη και όλοι μαζί, κάθε Σαββατοκύριακο, θα προβάλλουν, όπως υποστηρίζεται, ζητήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκτός αστικών κέντρων, θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά, την οικογένεια και τις σχέσεις.
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