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07.09.2026 20:21

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

07.09.2026 20:21
imdb

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Το IMDb, η μεγαλύτερη βάση ταινιών και σειρών αντικατέστησε σε ορισμένες καταχωρήσεις την ονομασία «Ισραήλ» με «Παλαιστινιακά εδάφη» και «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Η αλλαγή αυτή εμφανίζεται μόνο στο τμήμα του ιστότοπου που απευθύνεται σε επαγγελματίες του κινηματογράφου. Μέχρι πρότινος οι ισραηλινές εταιρείες εμφανίζονταν να διανέμουν τις ταινίες στο Ισράηλ. Πλέον σε ορισμένες καταχωρήσεις φαίνονται να έχουν τα δικαιώματα διανομής για τα «Παλαιστινιακά Εδάφη» ή τα «Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη». Σε άλλες καταχωρίσεις παραμένει το «Ισραήλ».

Οι ισραηλινές εταιρείες δήλωσαν στη Haaretz ότι δεν έχουν κάποια ενημέρωση από το IMDb.

Για παράδειγμα η εταιρεία Red Cape φαίνεται να έχει τα δικαιώματα διανομής της ταινίας «Backrooms» στα «Παλαιστινιακά εδάφη» αλλά για την ταινία «Monitor» στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές εταιρείες διανομής ετοιμάζονται να υποβάλουν παράπονο στο IMDb. «Θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί τους για να το διορθώσουν. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτή την παρουσίαση των δικαιωμάτων διανομής των ταινιών», δήλωσε εκπρόσωπος της Red Cape.

«Τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν είναι δικαιώματα διανομής στο Ισραήλ, σύμφωνα με τη συμφωνία διανομής που υπογράφηκε με τους κατόχους των δικαιωμάτων», πρόσθεσε εκπρόσωπος της Lev Cinema.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 20:51
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