Volkswagen: Από τον εξοπλισμό του ναζιστικού καθεστώτος και την μεγαλύτερη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, στην παραγωγή όπλων για το Ισραήλ

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Ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων της Volkswagen στη βορειοδυτική Γερμανία πρόκειται να μετατραπεί σε εργοστάσιο παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες εν μέσω μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας για επανεξοπλισμό.

Η Volkswagen ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συμφώνησε να πουλήσει το εργοστάσιό της στο Όσναμπρουκ στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας σε μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Τελ Αβίβ. Η τοπική κυβέρνηση και η Aurelius, η οποία θα είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος, σχεδιάζουν να συνεργαστούν με την Rafael Advanced Defense Systems, μία από τις εταιρείες πίσω από την ισραηλινή εταιρεία Iron Dome.

«Αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν την πιθανή κατασκευή συστημάτων και εξαρτημάτων για συστήματα αεράμυνας για τη Γερμανία και την Ευρώπη», δήλωσε η Volkswagen, προσθέτοντας ότι η συνεργασία είχε ως στόχο να «ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες και έργα».

Η συμφωνία θα διατηρήσει επίσης θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο, όπου η παραγωγή οχημάτων πρόκειται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, προσφέροντας ένα σχέδιο για άλλα εργοστάσια της Volkswagen που κινδυνεύουν με κλείσιμο. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει προειδοποιήσει ότι τέσσερα γερμανικά εργοστάσια ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν τη δεκαετία του 2030, καθώς αντιμετωπίζει χαμηλή ζήτηση, αυξανόμενο κόστος και έντονο ανταγωνισμό από τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας.

«Με τη σημερινή συμφωνία, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς το άνοιγμα ενός νέου βιομηχανικού μέλλοντος για την εγκατάσταση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες αφότου η Volkswagen αποκάλυψε την πιο εκτεταμένη αναδιάρθρωση στην 89χρονη ιστορία του ομίλου, καθώς αγωνίζεται να διασφαλίσει το μέλλον της. Το «Σχέδιο Μέλλοντος 2030» της αυτοκινητοβιομηχανίας θα μειώσει στο μισό τη γκάμα των μοντέλων της και θα περικόψει περίπου 50.000 θέσεις εργασίας, επιπλέον των 50.000 περικοπών εργατικού δυναμικού που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη αγωνίζεται να επανεξοπλιστεί, με τη Γερμανία να ηγείται της προσπάθειας. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για το υπουργείο Άμυνας της χώρας πρόκειται να αυξηθεί κατά το ένα τρίτο τον επόμενο χρόνο, στα 109,7 δισεκατομμύρια ευρώ, από 82,7 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η Rheinmetall, ο μεγαλύτερος αμυντικός όμιλος της Ευρώπης, είναι μεταξύ των εταιρειών που αναδιαμορφώνουν εργοστάσια οχημάτων για την κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τον μεταποιητικό τομέα της Γερμανίας καθώς αγωνίζεται να ξεπεράσει αρκετά χρόνια αδυναμίας.

Η Volkswagen αποφάσισε το 2024 να καταργήσει σταδιακά την παραγωγή οχημάτων στο εργοστάσιο του Όσναμπρουκ το καλοκαίρι του 2027. Αυτή η τελευταία εξέλιξη θα μπορούσε να σώσει σχεδόν 1.400 από τις 1.800 θέσεις εργασίας του εργοστασίου, σύμφωνα με ξεχωριστή δήλωση του συμβουλίου εργαζομένων της VW, το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζομένους.

«Με αυτήν τη συμφωνία, ανοίγουμε μια πραγματική βιομηχανική ευκαιρία για το Όσναμπρουκ», δήλωσε ο Όλαφ Λις, Υπουργός-Πρόεδρος του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας. «Η εγκατάσταση διαθέτει ένα άκρως εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό… Ταυτόχρονα, έχει σημειωθεί μια θεμελιώδης αλλαγή στην κατάσταση ασφαλείας μας και στην ανάγκη μας για προστασία. Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να γίνουν πιο ανεξάρτητες».

Η συναλλαγή υπόκειται σε κανονιστική έγκριση και τελική συμφωνία για τη νέα οργανωτική δομή, δήλωσε η Volkswagen.

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