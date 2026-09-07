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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, παρά την πρόσφατη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι επαφές δεν κατέληξαν σε κάποια ουσιαστική συμφωνία ή σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας διευθέτησης. Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται, αντίθετα, να παραμένει αμετακίνητος στην επιδίωξη να θέσει η Μόσχα υπό τον πλήρη έλεγχό της το σύνολο της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονέτσκ. Μάλιστα, εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι σε θέση να επιτύχουν τον συγκεκριμένο στόχο μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Αντικρουόμενα μηνύματα για την πορεία των συνομιλιών

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, μετά τις επισκέψεις του στη Μόσχα και το Κίεβο, έκανε λόγο νωρίτερα για «ουσιαστική πρόοδο» προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών», τόνισε ο Γουίτκοφ, αναφερόμενος στις μελλοντικές συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το Ελιζέ δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ανέφεραν, κατά τη διάρκεια των χθεσινών συνομιλιών τους στο Κίεβο με Ευρωπαίους εκπροσώπους, μια «νέα ρωσική πρόθεση για διαπραγματεύσεις».

«Οι Αμερικανοί μας είπαν ότι υπήρξε νέα πρόθεση εκ μέρους της Ρωσίας να διαπραγματευτεί μετά τις εκλογές της Δούμας», ανέφερε η γαλλική προεδρία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης δημοσιογράφων. Οι εκλογές για την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι Αμερικανοί εκτίμησαν ότι, μετά τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για μια νέα αρχή στις διαπραγματεύσεις.

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασαν την Κυριακή στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και, σε ξεχωριστή συνεδρίαση, σε εκπροσώπους της E3 — Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου — τα αποτελέσματα της συνάντησής τους την προηγούμενη ημέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εκπρόσωποι της E3 συμμετείχαν στις χθεσινές συνομιλίες στο Κίεβο, όπως επιβεβαίωσαν ο Ζελένσκι και ο Γουίτκοφ.

Το Κρεμλίνο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη νωρίς να προσδιοριστούν ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα και το Κίεβο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι δύο Αμερικανοί επιχειρούν να δώσουν νέα πνοή στις συνομιλίες, οι οποίες έχουν παγώσει, και να αναζητήσουν έναν τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Όσο για την επανέναρξη της τριμερούς μορφής, ακούσατε χθες τη δήλωση από το Κίεβο. Ο κ. Κούσνερ έκανε τέτοιες δηλώσεις. Ούτε εμείς αποκλείουμε την επανέναρξη αυτής της τριμερούς μορφής, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον τόπο και τις ακριβείς ημερομηνίες», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομερώς το περιεχόμενο των τελευταίων ειρηνευτικών προτάσεων των ΗΠΑ ή να αναφερθεί στα πιο δύσκολα εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν απέκλεισε μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητηθεί η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Αναμφίβολα, κάθε προσπάθεια… αντιπροσωπεύει ένα μικρό βήμα προς την ειρήνη και πραγματικά εκτιμούμε πολύ τις προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης των Αμερικανών διαπραγματευτών», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν έχει δηλώσει ότι εκτιμά πολύ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και ότι είναι ευγνώμων προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη δέσμευσή του σε αυτή την πορεία προς την ειρήνη».

Η Μόσχα δεν είχε ακόμη λάβει καμία πληροφορία σχετικά με τις επαφές μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και των Ουκρανών αξιωματούχων στο Κίεβο χθες Κυριακή, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές «να συνεχίσουν την διπλωματία », μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ σε Μόσχα και Κίεβο για συνομιλίες.

«Οι εταίροι μας γνωρίζουν τι μπορεί να αποφέρει καρπούς και τι πρέπει να αποφέρει καρπούς ενόψει του χειμώνα. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματα μας. Ετοιμαζόμαστε για επόμενες συναντήσεις και επαφές», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του σητν πλατφόρμα Χ.

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