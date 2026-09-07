Πρεμιέρα Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου 

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Τη Σία Κοσιώνη καλωσόρισαν ο ΑΝΤ1 και ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού. Η έμπειρη δημοσιογράφος σχολίασε τη φετινή ΔΕΘ και τα όσα εξήγγειλε ο pρωθυπουργός, καθώς και την εκλογική νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ.

«Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ», απάντησε η Σία Κοσιώνη. «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά», πρόσθεσε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

«Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλω και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου προϊόντος ενημερωτικού, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», δήλωσε στη συνέχεια η Σία Κοσιώνη.

«Να είσαι καλά, καλωσόρισες», απάντησε ο Νίκος Χατζηνικολάου και αμέσως μετά μπήκε στη θεματολογία του δελτίου.

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