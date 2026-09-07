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07.09.2026 14:18

MEGA: Προειδοποιεί για το… τρικούβερτο δράμα «Κανακαρά» που έρχεται

07.09.2026 14:18
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Γυρίσματα στη Σύμη προβλέπονται στον σχεδιασμό της νέας δραματικής σειράς «Κανακαρά» του Mega η οποία, εξ όσων έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το πιθανότερο είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμα του σταθμού στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό ψυχόδραμα σε σενάριο Σοφίας ΚαζαντζιάνΜάριου Ιορδάνου και σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη το οποίο ρίχνει φως σε μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, μέσα από μια ιστορία όπου o άγραφος νόμος γίνεται πεπρωμένο.

Και αυτό διότι το θέμα της τραγικής ιστορίας αναδεικνύει ισχυρά ριζωμένη παράδοση του νοτιοανατολικού Αιγαίου, ιδίως στην Καρπάθου, βασισμένη στο έθιμο της Κανακαράς (ή Κανακάρας), δηλαδή της πρωτότοκης κόρης, και της αθέατης πτυχής του για τα νεότερα παιδιά της οικογένειας, τα λεγόμενα υστερότοκα, που ήταν υποταγμένα στη γονική εξουσία.

Η πλειονότητα  των υστερότοκων κοριτσιών «τα κυρίως αδικημένα και απαξιωμένα άτομα αυτού του άδικου συστήματος», σύμφωνα με περιγραφές για τα έθιμα και τις παραδόσεις του τοπικού Τύπου, «παρέμεναν στο νησί, καταδικασμένες να είναι  ισοβίως ανέραστες. Προσκολλημένες ως υπηρέτριες και εργάτριες γης στην οικογένεια  της πρωτότοκης αδελφής τους».

Η σειρά μεταφέρει τον τηλεθεατή στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50. Σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων.

Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή όφειλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό.

Στη νέα πρόταση μυθοπλασίας του MEGA, «οι δίδυμες αδελφές Ερινιά και Σοφία γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές ζωές.

Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποκτήσει παιδί, ζητά από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Η επιθυμία αυτή της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τον δεσμό των δύο αδελφών».

Στους κρίσιμους ρόλους οι τηλεθεατές θα δούν τους Έβελυν Ασουάντ, Εριφύλη Κιτζόγλου, Νίκο Λεκάκη, Γιώργο Καραμίχο.

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χριστίνα Αλεξανιάν, Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βεργέτη, Στέλλα Γκίκα, Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Σταύρος Καραγιάννης, Θανάσης Καφενταράκης, Ελένη Κοκκίδου, Νεφέλη Κουρή, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Κατερίνα Κούτχια, Στέφανος Κυριακίδης, Νίκος Νικολάου, Σταυριανός Ξενουδάκης, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Βλάσης Πασιούδης, Τίτος Πίνακας, Σπύρος Τσεκούρας.

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