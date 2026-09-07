Emmy Awards: Ο Rob Reiner βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στο «The Bear» λίγους μήνες μετά τον θάνατό του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ρομπ Ράινερ (Rob Reiner) τιμήθηκε με μία ακόμα σπουδαία διάκριση από το Χόλιγουντ, σχεδόν εννέα μήνες μετά τον τραγικό θάνατό του, σύμφωνα με το People.

Rob Reiner Wins Posthumous Emmy Award for ‘The Bear’ 9 Months After His Death, Receives Standing Ovation https://t.co/xVT1imo0em September 7, 2026

Ο καταξιωμένος δημιουργός κέρδισε το Bραβείο Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά κατά την τελετή των Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2026 για την ερμηνεία του ως Albert Schnurr στην 4η σεζόν του «The Bear».

Η διάκριση ήρθε κατά τη δεύτερη βραδιά του θεσμού, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την κεντρική τελετή των Primetime Emmy Awards που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι (Mariska Hargitay).

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός επικράτησε απέναντι στους Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J. Fox), Μπρετ Γκόλντστιν (Brett Goldstein), Χάμις Λίνκλεϊτερ (Hamish Linklater), Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ (Christopher McDonald) και Κόνορ Στόρι (Connor Storrie).

Το αγαλματίδιο παρέλαβαν οι παρουσιαστές της κατηγορίας, Γουέντι ΜακΛέντον-Κόβι (Wendi McLendon-Covey) και Ντέιβιντ Άλαν Γκρίερ (David Alan Grier). Η ανακοίνωση του ονόματός του προκάλεσε συγκίνηση, με το κοινό όρθιο στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες, να ξεσπά σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ήταν η τρίτη νίκη στα Βραβεία Emmy για τον Ράινερ, με τη συμμετοχή του στο επεισόδιο «Tonnato» να αποτελεί την όγδοη συνολικά υποψηφιότητά του. Στο παρελθόν είχε τιμηθεί ακόμα δύο φορές, το 1974 και το 1978 για τον ρόλο του Michael «Meathead» Stivic στην εμβληματική σειρά «All in the Family».

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ τον Δεκέμβριο του 2025. Για την υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε δίκη ο 32χρονος γιος τους Νικ, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, με τον ίδιο να δηλώνει αθώος.

Διαβάστε επίσης:

Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης στην πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»: «Νιώθουμε βαριά ευθύνη»

Μίνα Καραμήτρου για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Πολύ βαριά η καλημέρα σήμερα» – «Από χθες παγώσαμε όλοι» (Video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Με το… δεξί ο Νίκος Μάνεσης στην πρώτη εκπομπή της σεζόν – Μάχη και το μεσημέρι