Μεσολόγγι: 15χρονος φέρεται να μαχαίρωσε συνομήλικό του στο χέρι

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Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστές δύο ανηλίκους σημειώθηκε στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ένας 15χρονος τον πλησίασε το βράδυ του Σαββάτου και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου σχημάτισαν σε βάρος του φερόμενου ως δράστη δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

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