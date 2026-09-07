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07.09.2026 12:17

Και ξαφνικά… ήπιος ο Κυρανάκης για τον Σαμαρά

07.09.2026 12:17
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Αν και ο Κώστας Κυρανάκης διαθέτει γενικά ένα αιχμηρό πολιτικό λόγο και τις… τραβάει τις επιθέσεις του στους αντιπάλους της κυβέρνησης, με τον Αντώνη Σαμαρά προτιμά αυτές τις ημέρες να τηρεί ήπιους τόνους. Πού είναι το παράξενο; Μα, αυτή την περίοδο η γραμμή της κυβέρνησης – όπως έδειξε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης από ΔΕΘ – είναι φουλ επίθεση και σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας λοιπόν το πρωί της Δευτέρας στον real fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο γραμματέας της ΝΔ, προτίμησε να στρίψει δια της δήλωσης «ο Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα και δεν έχω να πω κάτι».

Όταν κάνει κόμμα υποθέτω δεν θα του χαριστεί, αλλά έχει ενδιαφέρον η τακτική του. Μάλιστα ακριβώς είχε αναφερθεί στον κόσμο της παράταξης και αυτό έχει ενδιαφέρον διότι η σύγκρουση με τον Σαμαρά θα γίνει στο ποιο κόμμα – η ΝΔ ή το νέο του πρώην πρωθυπουργού – θα εκφράζει καλύτερα τα ιδεώδη της παράταξης.

Τους έχει βάλει δύσκολα ο πρόεδρος Αντώνης.

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