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07.09.2026 12:50

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

07.09.2026 12:50
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«Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα;»

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, μια δικαστική απόφαση συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία: Η αθώωση μιας γυναίκας που στραγγάλισε το σύζυγό της. Μια απόφαση που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη και ένα ερώτημα που δεν έπαψε ποτέ να μας απασχολεί.

Το ΝΟΥΜΕΡΟ 21, της Χριστίνας Λαμπούση, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο θέατρο εμπνευσμένο από αυτά τα αληθινά γεγονότα. Χωρίς να αναζητά εύκολες απαντήσεις, χωρίς να παίρνει στέρεες θέσεις, χωρίς καν να αναπαριστά απλώς ένα περιστατικό βίας, το έργο στρέφει το βλέμμα στον άνθρωπο. Στην πολυπλοκότητα, στις αντιφάσεις, στα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Ανοίγει ένα διάλογο που δυστυχώς, παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ.

Μετά την επιτυχημένη πορεία του «Εντός Περιθωρίου» στο Μικρό Γκλόρια, η Χριστίνα Λαμπούση συναντά σκηνικά την Ερμίνα Κυριαζή, γνωστή από τις ξεχωριστές σκηνοθετικές της  δουλειές στο «4EVER» του Γιώργου Ηλιόπουλου, στο «Τσιτάχ, η ερημιά του τερματοφύλακα» και στο «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη.

Μια συνάντηση δύο δημιουργικών ματιών με κοινή οπτική στα ευαίσθητα θέματα της ανθρώπινης εμπειρίας.

Πρεμιέρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00

Ταυτότητα παράστασης

  • Κείμενο: Χριστίνα Λαμπούση
  • Σκηνοθεσία: Ερμίνα Κυριαζή
  • Σκηνικά-Κουστούμια-Εικαστικά: Ελένη Νικολάου
  • Σχεδιασμός Φωτισμού: Κατερίνα Σαλταούρα
  • Κίνηση: Αλέξανδρος Κυριαζής
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Τζωρτζίνα Μανελίδου
  • Μουσική επιμέλεια: Ερμίνα Κυριαζή
  • Φωτογραφίες: Λίνα Οικονόμου
  • Trailer: Θανάσης Φουσέκης
  • Αφίσα-Γραφιστική επιμέλεια: Ελένη Νικολάου
  • Διεύθυνση παραγωγής: Λεωνίδας Λεοντιάδης
  • Παραγωγή: Leodiadis Productions
  • Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will
  • Διαχείρηση Social: Στέφανη Ιωάννου

Παίζουν: Δημήτρης Καραβιώτης, Ξένια Κουτσουμπού, Λεωνίδας Λεοντιάδης

Και ο Μπιλ σε βιντεοκλίση, Φώτης Λαζάρου.

Το βιβλίο ΝΟΥΜΕΡΟ 21 κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Μετρονόμος.

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ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:05
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ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

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