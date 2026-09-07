Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας: «Ποντίκια σε καρδιολογικές κλινικές και παιδιατρικά τμήματα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ποντίκια εμφανίστηκαν σε κτήριο του Νοσοκομείου της Νίκαιας, όπου στεγάζονται οι καρδιολογικές κλινικές και τα παιδιατρικά τμήματα, τις τελευταίες δέκα ημέρες! Την πρωτοφανή αυτή καταγγελία κάνει το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου περιγράφει «πληθώρα κακοτεχνιών» στις πρόσφατες ανακαινίσεις του θεραπευτηρίου, επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς και οσμή λυμάτων σε χώρους του πρώτου και του δεύτερου παθολογικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων αναφέρει ότι την ώρα που στη ΔΕΘ ο υπουργός υγείας διαφήμιζε για άλλη μία φορά το «καλύτερο ΕΣΥ» όλων των εποχών, αγνοώντας προκλητικά τους εκατοντάδες υγειονομικούς που συμμετείχαν στην μεγαλειώδη συγκέντρωση των σωματείων, η ίδια η πραγματικότητα έρχεται να τον διαψεύσει.

Τα οκτώ κτηριακά προβλήματα στο Νοσοκομείο Νίκαιας

«Το νοσοκομείο της Νίκαιας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά κτηριακά προβλήματα, που έχουν άμεσες συνέπειες σε εργαζόμενους και ασθενείς.

1. Ένα από τα ασανσέρ του κεντρικού κτιρίου είναι εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, τα υπόλοιπα λειτουργούν εκ περιτροπής.

Αποτέλεσμα: μεταφέρονται με το ίδιο ασανσέρ ασθενείς, συνοδοί, προσωπικό και σκουπίδια.

2. Μεγάλο κομμάτι του πρώτου παθολογικού τμήματος είναι κλειστό, ακόμη υπό επισκευή. Το τρίτο παθολογικό τμήμα επισκευασμένο μεν, αλλά κενό λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού.

Αποτέλεσμα: βαρέως πάσχοντες ασθενείς νοσηλεύονται σε άλλους ορόφους, αλλά και σε άλλα κτίρια (πχ καρδιολογικά τμήματα), επικίνδυνα μακριά από τους θεράποντες γιατρούς, με ό,τι σημαίνει αυτό.

3. Στο ανακαινισμένο κτίριο του ΤΕΠ, όπου και ο αξονικός τομογράφος, ο υπέρηχος και ο αγγειογράφος πλημμυρίζουν κάθε φορά που βρέχει, αλλά και όταν δεν βρέχει (πρόσφατα επειδή έσπασαν σωλήνες ύδρευσης.) Μια από τις “καινούργιες” αυτόματες εισόδους εκτός λειτουργίας.

4. Σε όλο το κεντρικό κτίριο υπάρχει πληθώρα κακοτεχνιών (τρύπες σε τοίχους, κενά στις ψευδοροφές, ανοιχτοί σωλήνες που οδηγούν στις ψευδοροφές, κλπ). Άγνωστης προέλευσης οσμή λυμάτων σε χώρους του πρώτου και του δεύτερου παθολογικού.

5. Στο κτίριο των τακτικών ιατρείων έγιναν δύο μείζονες αλλαγές: α. επισκευάστηκαν πλήρως και με πολυτέλεια τμήματα του τρίτου ορόφου, ώστε να εγκατασταθεί η Διοίκηση , β. σταμάτησε να λειτουργεί ο κλιματισμός στον χώρο αναμονής των τακτικών ιατρείων, όπου οι ασθενείς και οι συνοδοί τους περιμένουν ώρες μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα.

6. Στο κτίριο Γεννηματάς όπου στεγάζονται οι καρδιολογικές κλινικές και τα παιδιατρικά τμήματα, το προηγούμενο δεκαήμερο εμφανίστηκαν ποντίκια…και μάλιστα σε βοηθητικούς χώρους της Μονάδας Νεογνών. Η αυτοψία έδειξε πληθώρα κακοτεχνιών.

7. Δεν υπάρχει στέγαστρο έξω από τους χώρους της τραπεζαρίας των γιατρών και του αμφιθεάτρου, ώστε να μην βγαίνουν στη βροχή, η Διοίκηση όμως “διαμόρφωσε” τον εξωτερικό χώρο με τρόπο που δεν εξυπηρετεί τίποτα. Πόσα χρήματα δόθηκαν άραγε για τον πράσινο συνθετικό χλοοτάπητα, τις κοτρώνες και το ψεύτικο πηγάδι;

8. Το Νοσοκομείο ουσιαστικά δεν έχει Τεχνική Υπηρεσία. Είναι τραγικά υποστελεχωμένη, με ελάχιστους εναπομείναντες εργαζόμενους, που τρέχουν πανικόβλητοι να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα.

Αποτέλεσμα: Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και επισκευής των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Οι επισκευαστικές εργασίες έχουν και αυτές παραδοθεί σε ιδιώτες με τα γνωστά αποτελέσματα στην ποιότητα.».

Τι ζητάει ο σύλλογος

Σύμφωνα με το σύλλογο εργαζομένων η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη για προσωπικό και ασθενείς γι΄αυτό ζητάει από το Υπουργείο Υγείας, τη 2η ΥΠΕ και τη διοίκηση να πάρουν άμεσα μέτρα για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα και συγκεκριμένα:

1. Άμεση επισκευή των κακοτεχνιών που άφησαν πίσω τους οι ιδιώτες κατασκευαστές στα ανακαινισμένα τμήματα του νοσοκομείου (Παθολογικές και ΤΕΠ)

2. Να ελεγχθεί και να επισκευαστεί άμεσα κάθε κακοτεχνία και βλάβη στο κτίριο Γεννηματάς να είναι ασφαλής η νοσηλεία των ασθενών. Να στεγανοποιηθούν οι ψευδοροφές όπως ο νόμος ορίζει.

3. Να αποδοθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα τμήματα που ανακαινίζονται και να λειτουργήσει άμεσα η παθολογική κλινική που μένει κλειστή λόγω έλλειψης προσωπικού.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείο Νίκαιας επισημαίνει στους αρμόδιους να μην μετακυλήσουν την ευθύνη στο προσωπικό του νοσοκομείου, που δίνει τον καλύτερο του εαυτό σε συνθήκες υποστελέχωσης.

Διαβάστε επίσης:

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πιείτε καφέ – Τι λένε οι ειδικοί

Απολογισμός του ΕΣΥ στη ΔΕΘ: Νέα προγράμματα πρόληψης, καινούργια νοσοκομεία και οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς

Ψυχίατροι: «Τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι φιλοξενίας για τα παραμελημένα παιδιά – Προτάσεις για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας ανήλικων»