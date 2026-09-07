«Κουμπαράς για τη νέα γενιά»: Πώς θα λειτουργήσει, πότε θα μπορεί να γίνει εκταμίευση και τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

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Μέσα στην εξειδίκευση των μέτρων ενίσχυσης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκαν και στον «κουμπαρά της νέας γενιάς».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο μια οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν «επενδυτικό λογαριασμό» στα πρώτα δύο χρόνια ζωής του κάθε παιδιού τους, στο οποίο ανάλογα τα χρήματα που θα βάζει μέσα, θα λαμβάνει ισόποσο ποσό μέχρι το 18ο χρόνο της ζωής του παιδιού.

Να τονιστεί πως δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, με την κρατική συμμετοχή να φτάνει αρχικά έως τα 1.200 ευρώ τον χρόνο, ενώ εκτός από τους γονείς θα μπορούν να βάλουν χρήματα και παππούδες ή γιαγιάδες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Υπάρχουν ωστόσο και σημεία στα οποία πρέπει να δώσουν προσοχή οι γονείς: τα χρήματα μένουν κλειδωμένα μέχρι το παιδί να γίνει 18 χρονών (μόνη εξαίρεση αν υπάρχει θάνατος γονέα ή του τέκνου, ή αν χρίζει σοβαρό θέμα υγείας όπως ένα χειρουργείο με πιστοποίηση από δημόσιο νοσοκομείο), αν δεν τον ανοίξουν ως τα 2α γενέθλιά του δεν θα έχουν δικαίωμα να το κάνουν μετά, ενώ δεν θα μπορούν να βάλουν ποσό άνω των 10.000 ευρώ, ώστε ο λογαριασμός να μη γίνεται όχημα απόκρυψης πλούτου.

Σε περίπτωση που κάποιο έτος ο γονέας δεν καταβάλλει ποσό, ο λογαριασμός συνεχίζει κανονικά να είναι ενεργός και να τοκίζεται, απλώς δεν εισφέρει και το κράτος για το εν λόγω έτος.

Σταδιακή αύξηση

Να τονιστεί πως η πολιτεία θα βάζει στο λογαριασμό το ποσό ίσο με αυτό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Το ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία (1.320 ευρώ το 2032, 1452 ευρώ το 2037 κτλ.).

Το εισόδημα που λαμβάνει τον τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

Τα ποσά της κρατικής συνεισφοράς θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών.

Κάθε τέκνο μπορεί να έχει έναν επενδυτικό λογαριασμό. Για να ανοίξει ο λογαριασμός θα πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Τα ποσά του επενδυτικού λογαριασμού θα επενδύονται υποχρεωτικά σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά ή κρατικά ομόλογα.

Οι επενδύσεις μπορούν να λαμβάνουν χώρα μόνο μέσω οργανωμένων αγορών της Ελλάδος και της ΕΕ (αποκλείονται τρίτες χώρες).

Ο επενδυτικός λογαριασμός θα προσφέρεται από τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες ή Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν ειδική έγκριση (σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος όπου απαιτείται) ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι του προϊόντος.

Στόχος είναι το πρώτα επενδυτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027 ώστε να καλύψουν βρέφη έως 2 ετών (δηλαδή που γεννήθηκαν το 2025 ή 2026).

Το δημοσιονομικό κόστος υπό την υπόθεση ότι εντάσσονται το 1/3 των βρεφών που γεννούνται ετησίως (περίπου 23.000 βρέφη ετησίως και 56.000 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής) εκτιμάται σε 55 εκατ. για το πρώτο έτος εφαρμογής, αυξανόμενο κατά περίπου 27 εκατ. ετησίως. Το κόστος αναμένεται να φτάσει περίπου το μισό δισ. ευρώ έως το 2040.

Παράδειγμα

Γονέας βρέφους που γεννήθηκε το 2026 ανοίγει εντός του 2027 επενδυτικό λογαριασμό και καταθέτει ποσό 1.200 ευρώ κατ’ έτος τα έτη 2027 έως 2031, 1.320 ευρώ τα έτη 2032 έως 2036, 1.452 τα έτη 2037 έως 2041 και 1.597 ευρώ από το 2042 έως το 2044. Αντίστοιχα ποσά θα έχει καταβάλει το κράτος.

Συνολικά στον επενδυτικό λογαριασμό θα έχουν κατατεθεί στα 18 έτη 49.304 ευρώ εκ των οποίων 24.652 από το κράτος.

Εάν ο επενδυτικός λογαριασμός έχει απόδοση 3%, το ποσό που θα έχει σωρευτεί το 2044 και θα είναι διαθέσιμο στο παιδί με την ενηλικίωσή του ανέρχεται σε 64.109 ευρώ.

Εάν ο γονέας επιλέξει επενδυτικό προϊόν που φέρει απόδοση 5%, το ποσό που θα έχει σωρευτεί θα ανέρχεται σε 77.062 ευρώ, ενώ ο ίδιος θα έχει καταβάλει μόλις 24.652 ευρώ.

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