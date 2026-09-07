Σπίτι μου 3: Έρχεται διεύρυνση των κριτηρίων για ηλικία, αξία ακινήτου και εισόδημα – Οι δικαιούχοι

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Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα «Σπίτι μου» θα περιλαμβάνει ο νέος κύκλος του προγράμματος, με βασική αλλαγή για τους δικαιούχους την αύξηση του ανώτατου ορίου στην αξία του ακινήτου στις 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα.
Η αλλαγή αυτή στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» προσαρμόζει την αξία ακινήτου για τους δικαιούχους πιο κοντά στα δεδομένα της αγοράς ενώ σε συνδυασμό με μια σειρά άλλα μέτρα που προωθούνται στοχεύει στην αποκλιμάκωση της κρίσης στέγασης.
Η σημαντική άνοδος των τιμών στην αγορά ακινήτων είχε περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές για τους ενδιαφερόμενους, καθώς ήταν δύσκολο να εντοπιστούν ακίνητα χαμηλότερης αξίας που να πληρούν παράλληλα τα κριτήρια του προγράμματος Σπίτι μου.
Για το νέο Σπίτι μου αναμένονται ανακοινώσεις στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε γενικές γραμμές υπόσχεται:
Το «Σπίτι μου 3» είναι προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ και σε συνδυασμό με άλλα μέτρα αναμένεται να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση της στεγαστικής κρίσης.
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