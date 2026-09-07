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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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07.09.2026 11:50

Σπίτι μου 3: Έρχεται διεύρυνση των κριτηρίων για ηλικία, αξία ακινήτου και εισόδημα – Οι δικαιούχοι

07.09.2026 11:50
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, αυξάνει το ανώτατο όριο αξίας του ακινήτου στις 300.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
  • Το πρόγραμμα διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια και αυξάνει το όριο ηλικίας των δικαιούχων έως τα 55 έτη, προσφέροντας χαμηλότοκα δάνεια έως 230.000 ευρώ.
  • Επιπλέον μέτρα περιλαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές για μισθώσεις και ανακαινίσεις, καθώς και ρυθμίσεις για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τη φορολογία ακινήτων.

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Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα «Σπίτι μου» θα περιλαμβάνει ο νέος κύκλος του προγράμματος, με βασική αλλαγή για τους δικαιούχους την αύξηση του ανώτατου ορίου στην αξία του ακινήτου στις 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα.

Η αλλαγή αυτή στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» προσαρμόζει την αξία ακινήτου για τους δικαιούχους πιο κοντά στα δεδομένα της αγοράς ενώ σε συνδυασμό με μια σειρά άλλα μέτρα που προωθούνται στοχεύει στην αποκλιμάκωση της κρίσης στέγασης.

Η σημαντική άνοδος των τιμών στην αγορά ακινήτων είχε περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές για τους ενδιαφερόμενους, καθώς ήταν δύσκολο να εντοπιστούν ακίνητα χαμηλότερης αξίας που να πληρούν παράλληλα τα κριτήρια του προγράμματος Σπίτι μου.

Για το νέο Σπίτι μου αναμένονται ανακοινώσεις στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε γενικές γραμμές υπόσχεται:

  • χαμηλό επιτόκιο για περίπου 40.000 νέα ζευγάρια
  • διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων
  • στα 25.000 ευρώ για άγαμο/διαζευμένο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς τέκνα.
  • στα 35.000 ευρώ και επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί για έγγαμο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης.
  • στα 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες/διαζευμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαυξανόμενο κατά 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα του πρώτου
  • αύξηση του ορίου ηλικίας στα 55 από τα 50 έτη που ίσχυσε στο προηγούμενο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 55 ετών.
  • χαμηλότοκα δάνεια ύψους έως 230.000 ευρώ (από 190.000 ευρώ) που καλύπτουν έως το 90% της αξίας του ακινήτου
  • καλύπτονται ακίνητα που θα έχουν αξία συμβολαίου έως 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ πριν
  • Επίσης, αυξάνονται  τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά.

Το «Σπίτι μου 3» είναι προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ και σε συνδυασμό με άλλα μέτρα αναμένεται να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση της στεγαστικής κρίσης.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:12
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