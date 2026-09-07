Τουρισμός 2026: Το παράδοξο των ρεκόρ — Δισεκατομμύρια στα ταμεία, 80.000 κενά στα πόστα

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Ρεκόρ εισπράξεων χωρίς αντίκρισμα στη βάση: Τα τουριστικά έσοδα σπάνε ιστορικά υψηλά, αλλά η «ακτινογραφία» του κλάδου αποκαλύπτει μια δομική κρίση που απειλεί την ποιότητα του ελληνικού προϊόντος.

Η μαύρη τρύπα των 80.000 κενών: Παρά την επιστράτευση μετακλητών εργαζομένων από τρίτες χώρες, οι ελλείψεις παραμένουν παγιωμένες, επιβάλλοντας συνθήκες εξαντλητικής εντατικοποίησης.

Εργασριακή εξάντληση και «Ψηφιακή Κάρτα»: Η υποστελέχωση οδηγεί σε απλήρωτη υπερεργασία, με τα σωματεία να καταγγέλλουν παράκαμψη των ελέγχων και τυπική μόνο εφαρμογή των μέτρων.

Το αδιέξοδο του «φθηνού μοντέλου»: Οι χαμηλές αμοιβές και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης στα νησιά διώχνουν το εγχώριο δυναμικό, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο για τη σεζόν.

Με νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων κλείνει η φετινή τουριστική περίοδος, αφήνοντας όμως πίσω της μια σκοτεινή εικόνα στα μετόπισθεν της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας: πάνω από 80.000 κενές θέσεις εργασίας, κύμα παραιτήσεων στα μέσα της σεζόν και μια εργασιακή πραγματικότητα που δοκιμάζει τα όρια των αντοχών του προσωπικού.

Ενώ τα ταμεία των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων και τα δημόσια έσοδα καταγράφουν επιδόσεις-μαμούθ, η καθημερινότητα για χιλιάδες εργαζόμενους στον επισιτισμό και καταλύματα περιλαμβάνει 12ωρα χωρίς ρεπό, ελλιπή στελέχωση και σοβαρές «σκιές» στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η αδυναμία της αγοράς να προσελκύσει και να διατηρήσει εξειδικευμένο προσωπικό αναδεικνύει τις βαθιές παθογένειες ενός τουριστικού μοντέλου που παράγει πλούτο στην κορυφή, στηριζόμενο στην εξάντληση της βάσης του.

Το «παράδοξο» της τουριστικής ανάπτυξης και η αθέατη πλευρά των αριθμών

Η φετινή σεζόν επιβεβαιώνει ένα δομικό παράδοξο: οι αφίξεις και οι εισπράξεις αυξάνονται, αλλά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι συνθήκες εργασίας υποχωρούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία των συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου (ΠΟΕΕΤ), οι ελλείψεις προσωπικού ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, φτάνοντας τις 80.000 κενές οργανικές θέσεις σε ξενοδοχεία, εστίαση και τουριστικά καταλύματα.

Το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό. Οφείλεται στη βαθιά δυσαναλογία ανάμεσα στο εκτινασσόμενο κόστος διαβίωσης στους τουριστικούς προορισμούς και στους πραγματικούς μισθούς. Σε νησιωτικές περιοχές, η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) έχει καταστήσει την εύρεση στέγης για τους εργαζόμενους σχεδόν αδύνατη. Όταν ένας μισθωτός καλείται να διαθέσει πάνω από το μισό του εισόδημα για ένα ακατάλληλο δωμάτιο —συχνά χωρίς κλιματισμό ή με συγκατοίκηση 3 και 4 ατόμων— η επιλογή να εγκαταλείψει τον τουριστικό τομέα μετατρέπεται σε μονόδρομο.

Εργασιακή εντατικοποίηση, μετακλητοί και η «τρύπα» της Ψηφιακής Κάρτας

Η κάλυψη των κενών θέσεων μέσω της μετακίνησης μετακλητών εργαζομένων από τρίτες χώρες αποδείχθηκε «ασπιρίνη» σε έναν βαθιά νοσούντα κλάδο, καθώς η έλλειψη εξειδίκευσης και η γλώσσα δημιούργησαν επιπλέον πιέσεις στο υπάρχον προσωπικό.

Παράλληλα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία διαφημίστηκε ως το οριστικό όπλο κατά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εφαρμογής στην τουριστική περιφέρεια:

«Εικονικές» σ σημάνσεις: Σωματεία εργαζομένων καταγγέλλουν ότι η κάρτα «χτυπιέται» στη λήξη του επίσημου ωραρίου, αλλά οι εργαζόμενοι παραμένουν στο πόστο τους για να καλύψουν τις ανάγκες της βάρδιας.

Υποστελέχωση ελεγκτικών μηχανισμών: Η Επιθεώρηση Εργασίας στις νησιωτικές περιοχές παραμένει δραματικά υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα οι επιτόπιοι και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι να αποτελούν εξαίρεση και όχι κανόνα.

Απλήρωτη υπερωρία: Η υπερεργασία και η στερημένη ανάπαυση (ρεπό) μετατρέπονται σε κανονικότητα, τροφοδοτώντας το φαινόμενο της πρόωρης αποχώρησης εργαζομένων στα μέσα της τουριστικής περιόδου (burnout).

Το αδιέξοδο του «φθηνού μοντέλου»

Η τακτική της συμπίεσης του λειτουργικού κόστους μέσω των χαμηλών αμοιβών και της εντατικοποίησης έχει φτάσει τα όριά της.

Η απώλεια του εγχώριου, εξειδικευμένου δυναμικού που για δεκαετίες αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής φιλοξενίας δημιουργεί πλέον μείζον πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.

Οι τουρίστες πληρώνουν ακριβότερα από ποτέ το ελληνικό τουριστικό προϊόν, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με ελλείψεις στην εξυπηρέτηση, καθυστερήσεις και υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Το «θαύμα» των δισεκατομμυρίων αποδεικνύεται ευάλωτο, καθώς βασίζεται σε ένα εργασιακό μοντέλο που εξαντλεί το ανθρώπινο κεφάλαιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε.

Η φετινή σεζόν στέλνει ένα σαφές σήμα: τα ρεκόρ των εσόδων δεν μπορούν να συγκαλύψουν τη δομική κρίση της εργασίας στον τουρισμό. Χωρίς ουσιαστική αναθεώρηση των συλλογικών συμβάσεων, εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και αυστηρούς ελέγχους στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η «βαριά βιομηχανία» της χώρας κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με το δικό της λειτουργικό αδιέξοδο.

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