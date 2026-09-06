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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2454
03/09/2026
06.09.2026 09:30

Το «θολό» τοπίο των συντάξεων

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2454
03/09/2026
06.09.2026 09:30
sintaxiouchoi_1909_1460-820_new
credit: pixabay

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Πίσω από τους πανηγυρικούς τίτλους για τις «ψηφιακές μεταρρυθμίσεις» και τις εξαγγελίες αυξήσεων, η καθημερινότητα εκατομμυρίων συνταξιούχων παραμένει εγκλωβισμένη σε έναν γραφειοκρατικό και εισοδηματικό λαβύρινθο. Το συνταξιοδοτικό σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί ως μηχανισμός δύο ταχυτήτων, διαμορφώνοντας ένα τοπίο όπου οι πραγματικά ευνοημένοι είναι ελάχιστοι, ενώ η πλειονότητα έρχεται αντιμέτωπη με αόρατους «κόφτες» και ατελείωτες αναμονές.

Η παγίδα της «προσωπικής διαφοράς» και οι εικονικές αυξήσεις

Ο μεγαλύτερος εμπαιγμός για περισσότερους από 670.000 παλαιούς συνταξιούχους ακούει στο όνομα «προσωπική διαφορά». Παρά τις διακηρύξεις για σταδιακή εξάλειψή της, η σκληρή πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη:

Οι χαμένοι: Όσοι διατηρούν υψηλό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς βλέπουν τις ονομαστικές αυξήσεις να απορροφώνται πλήρως στους λογιστικούς συμψηφισμούς. Στην τσέπη τους δεν φτάνει ούτε ευρώ, την ώρα που ο αθροιστικός πληθωρισμός της τελευταίας τριετίας έχει διαβρώσει την αγοραστική τους δύναμη κατά 18%.

Τα «ψιλά γράμματα»: Ακόμα κι αν κάποιος μηδενίσει την προσωπική διαφορά ή δικαιούται καθαρή αύξηση, αναλαμβάνουν δράση οι «σιωπηλοί» κόφτες. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που επιβάλλεται από τα 1.400 ευρώ και πάνω, συχνά αλλάζει κλίμακα στον συνταξιούχο λόγω της αύξησης, με αποτέλεσμα η τελική καθαρή σύνταξη να εμφανίζεται μειωμένη. Παράλληλα, οι κρατήσεις 6% υπέρ υγείας και η φορολογική κλίμακα ροκανίζουν αθόρυβα όποιο όφελος προκύψει.

Ποιοι πραγματικά «κερδίζουν»;

Στην πλευρά των ευνοημένων βρίσκονται κυρίως όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των τελευταίων ετών (μετά το 2016 και ειδικά με αυξημένα έτη ασφάλισης άνω των 35-40 ετών), καθώς λαμβάνουν τις αυξήσεις ακέραιες, χωρίς τα βάρη του παρελθόντος. Κερδισμένοι εμφανίζονται επίσης οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι μετά την κατάργηση του πέναλτι 30%, αν και οι εισφορές που καταβάλλουν υπέρ ΕΦΚΑ παραμένουν σημαντικές.

Η ομηρία των επικουρικών και των εφάπαξ

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» του e-ΕΦΚΑ παραμένει η τραγική καθυστέρηση στην απονομή των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ.

Στην «ουρά» για χρόνια: Ενώ οι κύριες συντάξεις εκδίδονται πλέον ταχύτερα (συχνά όμως με λάθη ή προσωρινές αποφάσεις), περισσότεροι από 120.000 ασφαλισμένοι περιμένουν από 2 έως και 5 χρόνια για την επικουρική τους σύνταξη. Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης (π.χ. μετακίνηση από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα ή μεταξύ διαφορετικών ταμείων), ο χρόνος αναμονής μετατρέπεται σε κανονική ομηρία.

Εφάπαξ με το σταγονόμετρο: Το εφάπαξ, που για δεκαετίες αποτελούσε το στήριγμα του εργαζομένου για την αποπληρωμή χρεών, απονέμεται με τεράστιες καθυστερήσεις, ενώ ο τρόπος υπολογισμού του μετά τις μεταρρυθμίσεις έχει οδηγήσει σε μειώσεις που αγγίζουν το 30% σε σχέση με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Είναι φανερό ότι το συνταξιοδοτικό τοπίο παραμένει βαθιά πολύπλοκο. Οι λογιστικές αλχημείες, τα ψιλά γράμματα των κρατήσεων και η δυσλειτουργία του κρατικού μηχανισμού στη διαδοχική ασφάλιση συνθέτουν ένα σύστημα που υπόσχεται δικαιοσύνη, αλλά στην πράξη ανακυκλώνει την αβεβαιότητα για την πλειονότητα των απόμαχων της δουλειάς.

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