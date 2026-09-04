Τσίπρας: Το καλάθι των 7,39 δισ. και τα μηνύματα προς κεντρώους

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Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα, χθες, στη Θεσσαλονίκη – πρώτο μέρος της διπλής εμφάνισής του στην πόλη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ – είναι ένας κρίσιμος σταθμός στην πορεία τού νέου κόμματος, το οποίο μετρά τρεις μήνες ζωής, στον βαθμό που και από το πλέον επίσημο βήμα της οικονομικής και πολιτικής ζωής, στέλνει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι επιδιώκει να κυβερνήσει και όχι απλώς να δώσει τη μάχη της καταγραφής.

Σε αυτούς τους τρεις μήνες η ΕΛ.Α.Σ. δείχνει να έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, με απόσταση από τον τρίτο, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, και στόχος από εδώ και πέρα είναι όχι απλώς να τη διατηρήσει, αλλά να διευρύνει τα ποσοστά της προκειμένου να καταγράψει δυναμική αξιώσεων.

Το σήμα του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά εντός του 2027 σαφώς έχει δυσκολέψει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και άρα και την ΕΛ.Α.Σ., η οποία θα πρέπει να δώσει έναν «μαραθώνιο» αγώνα για τη διατήρηση των ποσοστών της και βασικά για την επίτευξη ανοδικής δυναμικής, προκειμένου να προστατευτεί από τον κίνδυνο «ξεφουσκώματος».

Έχοντας κατά νου αυτό το στοίχημα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει ότι δεν θα μείνει μόνο στο αριστερό και κεντροαριστερό κοινό, που μέχρι στιγμής είναι αυτό που του έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στην πολιτική σκηνή, αλλά θα στραφεί και σε μερίδα του κεντρώου ακροατηρίου, προσπαθώντας να διευρύνει την πολιτική και κατά συνέπεια και την εκλογική επιρροή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Άλλωστε, εξαρχής, με τη δομή και τη σύνθεση του κόμματος, ώστε να μη θυμίζει το παρελθόν, και με την άντληση προσώπων από χώρους εκτός των στενών κομματικών δομών, αλλά και με τη διάταξή τους στην πρώτη γραμμή της ΕΛ.Α.Σ., ο πρώην πρωθυπουργός έχει δώσει μια πρώτη γεύση των προθέσεών του να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό που δυσφορεί ή εμφανίζεται δύσπιστο απέναντι στο παραδοσιακό κομματικό σύστημα ή που εν πάση περιπτώσει δεν έχει ως κριτήριο τις μέχρι σήμερα γνωστές ιδεολογικές αναφορές.

Η «φιλοσοφία» πίσω από τα μέτρα

Την ευκαιρία για να απευθυνθεί στο ευρύτερο δυνατό ακροατήριο τη δίνει σε αυτή τη φάση το βήμα της ΔΕΘ, όπου κλιμακώνεται και ο πολιτικός ανταγωνισμός των κομμάτων, καθώς μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι την ερχόμενη άνοιξη ή τις αρχές του καλοκαιριού.

Με το οικονομικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,39 δισ. ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να κάνει ένα βήμα παραπέρα, στέλνοντας το εξής διπλό μήνυμα προς την κοινωνική πλειοψηφία, που μαστίζεται από την ακρίβεια, το υψηλό κόστος διαβίωσης και τους καθηλωμένους μισθούς:

– Ότι «λεφτά υπάρχουν», καταρχάς με μια ορθολογική διαχείριση των πόρων, δηλαδή αν συμμαζευτεί η σπατάλη της διαφθοράς και της κατανομής πόρων σε συμφέροντα και «ημέτερους» – πρακτικές που καταλογίζει στη Ν.Δ. του Μητσοτάκη –, χωρίς να κινδυνεύει η οικονομία να πέσει «στα βράχια».

– Ότι αυτή την αλλαγή πολιτικής – απέναντι στη «διεφθαρμένη» και αναποτελεσματική Ν.Δ. – μπορεί να την υπηρετήσει με όρους ρεαλισμού, και όχι ιδεολογίας, ο Αλέξης Τσίπρας με την ΕΛ.Α.Σ. Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα πως είναι η μόνη εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης και γι’ αυτό είναι και ο μόνος αντίπαλος της Ν.Δ. του Μητσοτάκη.

Έτσι, επιχειρώντας να προκαταλάβει τις αναμενόμενες κυβερνητικές αντιδράσεις για «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» ή για «λεφτά από τη Monopoly», όπως είπε απαξιωτικά χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. δίνει έμφαση στο μήνυμα ότι προτείνει μια άλλη, χρηστή διακυβέρνηση, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της πλειοψηφίας και ταυτόχρονα σέβεται τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Επιπλέον, το σήμα που δόθηκε ήδη πριν από την ομιλία (και καθώς αυτό το κείμενο είχε κλείσει πριν από την εκφώνησή της από τη Θεσσαλονίκη) ήταν ότι βασική αρχή που διέπει το οικονομικό πρόγραμμα είναι πως «ξέρουμε τι υποσχόμαστε και από πού πληρώνεται», διότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα, με τη λογική ότι πίσω από κάθε μόνιμο μέτρο υπάρχει μια μόνιμη πηγή χρηματοδότησης (το Ταμείο Σύγκλησης, οι πόροι από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών, οι επενδύσεις και η πατριωτική εισφορά) και άρα κανένα μόνιμο μέτρο δεν θα βασιστεί σε έκτακτα έσοδα.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας ευαγγελίζεται τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου, στους πολλούς δηλαδή, σε συνδυασμό με ένα άλλο παράδειγμα διακυβέρνησης. Έτσι συνόψισε το οικονομικό σκέλος στο τρίπτυχο «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα» και το θεσμικό – πολιτικό σκέλος για το μοντέλο άσκησης της εξουσίας στο έτερο τρίπτυχο «Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση».

Εν ολίγοις, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να στείλει ακόμα πιο δυνατά το μήνυμα της νέας αρχής, όπου κυριαρχεί η ευθύνη, η μετριοπάθεια, ο ρεαλισμός, η νηφαλιότητα, οι συστηματικές προγραμματικές επεξεργασίες και οι προτάσεις.

Μετά τη ΔΕΘ τι;

Θα ακολουθήσει, την ερχόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, η επόμενη εμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη – αυτή θα είναι ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα της ΔΕΘ –, όπου θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, αφού θα έχει τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την εμφάνιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Νίκου Ανδρουλάκη στην εν λόγω διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα ξεκινά μια νέα φάση, όπου τα βλέμματα θα στραφούν στις δημοσκοπήσεις από το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν τα επόμενα βήματα, όπως το τι θα γίνει με αυτό το 20% των ψηφοδελτίων που είναι ανοιχτό για την πιθανή αξιοποίηση πρώην «συριζαίων» αλλά και με τη στρατηγική σε σχέση με ανταγωνιστικούς χώρους, όπως το ΠΑΣΟΚ.

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