Ακρίτα για φύλα: «Ο ψυχίατρός μου είπε να πάει ο Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο»

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Τα βέλη της κατά του Άρη Πορτοσάλτε και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε η Έλενα Ακρίτα για το ζήτημα της ταυτότητας φύλου.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στην τοποθέτηση του γνωστού δημοσιογράφου πως «τα φύλα είναι δύο και όποιος έχει θέμα, να πάει σε ψυχίατρο» σχολίασε «πήγα στον ψυχίατρο και μου είπε να πάει ο κύριος Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο, γιατί τα φύλα είναι αυτό που ορίζει η κοινωνία».

Η Έλενα Ακρίτα κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά πως μιλάει με «όρους, νόρμες και κανόνες που όποιος ήταν γκέι εξοστρακιζόταν από την μικρή κοινωνίας της επαρχίας».

«Ο κ. Σαμαράς πατάει εκεί που η ΝΔ αναγκάστηκε να το κάνει με μισή καρδιά και λέει από εδώ πάρω ψήφους», πρόσθεσε.

Η Έλενα Ακρίτα τόνισε «Θα φοράω πάντα τα κόκκινα γοβάκια μου όχι μόνο στη Βουλή και θα διεκδικώ την ισότητα και τη συμπερίληψη για αυτούς τους ανθρώπους».

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