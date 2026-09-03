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03.09.2026 15:29

Παππάς για τις θυρίδες: «H πατριωτική εισφορά δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών»

03.09.2026 15:29
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Σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με την πατριωτική εισφορά προχώρησε ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, της ΕΛ.Α.Σ. Γιώργος Παππάς, ύστερα από αναφορά του σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΙ για τα κοσμήματα στις θυρίδες.

Ειδικότερα, εξηγώντας ποια στοιχεία εντάσσονται στο περιουσιολόγιο για τα φυσικά πρόσωπα με βάση το οποίο θα εφαρμοστεί η πατριωτική εισφορά 1%, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι σε αυτό περιλαμβάνονται ακίνητα, μετοχές αλλά και κοσμήματα σε θυρίδες.

Μετά από αντιδράσεις, στη δήλωσή του αναφέρει: «Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.

Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις κ.λπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%».

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