Στο Νεπάλ και στις μετρήσεις της… Interview τέτοιες θεαματικές αλλαγές στο «τοπίο» σε ελάχιστες μέρες

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Δεύτερη δημοσκόπηση σε δέκα ημέρες δημοσιεύει η εταιρεία Interview – αυτή μόνη από όλες τις εταιρείες μετρήσεων έδωσε δύο γκάλοπ πριν καν ξεκινήσει η ΔΕΘ, αρχίζοντας μάλιστα σχεδόν καταμεσής του Αυγούστου να μετράει.
Τι «ωραίο» βρήκε και μας λέει λοιπόν η Interview:
Στις 25 Αυγούστου κατέγραψε την ΕΛΑΣ του Τσίπρα στο 14,5% (πρόθεση ψήφου μιλάμε) και στις 3 Σεπτεμβρίου τη βρήκε στο 13,7%.
Το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι πριν δέκα μέρες το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 10% και σήμερα ανέβηκε στο 11,9%.
Στο μεταξύ σε αυτό το διάστημα, ούτε η ΕΛΑΣ, ούτε το ΠΑΣΟΚ έκαναν κάτι μεγάλο πολιτικά, ούτε όμως και γενικά υπήρξαν γεγονότα, που να δικαιολογούν μετατοπίσεις του τύπου «από διαφορά 4,5% η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ πάνε στο 1,8%».
Σημειωτέον ότι η ίδια εταιρεία στις 21 Ιουλίου έδινε τη διαφορά των δύο κομμάτων στο 5,7% (15,8% έναντι 10,1%), αλλά φαίνεται πως η… ανικανότητα της ΕΛΑΣ να σβήσει τις… φωτιές μέσα στο καλοκαίρι και να αντιμετωπίσει την… ακρίβεια ή την… τουρκική προκλητικότητα έστω, της… κόστισε! Κι ας μείνει κυβέρνηση.
Την καλύτερη δουλειά κάνει πάντως η εταιρεία και δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ.
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