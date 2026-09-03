Πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη το στρατηγείο του Αντώνη Σαμαρά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος θα στεγαστεί το πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Πρόκειται για το κτίριο όπου βρίσκονται και τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ήδη την συμφωνία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ στο κτίριο έχουν ξεκινήσει και οι σχετικές εργασίες ώστε να διαμορφωθούν τα γραφεία.

Η εγκατάσταση του Αντώνη Σαμαρά και του επιτελείου του αναμένεται να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.

Στο παρελθόν στον χώρο στεγάζονταν τα γραφεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.

Αλλαγές στο εξωτερικό του κτιρίου δεν θα γίνουν. Η ελληνική σημαία και το χαρακτηριστικό μπαλκόνι παραμένουν στη θέση τους, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν το εσωτερικό των χώρων.

Χ.Μ.

Διαβάστε επίσης

Καρανίκας: Αερολογία οι εξαγγελίες Τσίπρα, είναι αναξιόπιστος, χαρίζει φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο

Γιώργος Παπανδρέου για «γενέθλια» ΠΑΣΟΚ: «3η Σεπτέμβρη: Μνήμη, ευθύνη και Νέα Αλλαγή»

Ο Καλίν, η συνάντηση με Μητσοτάκη και οι ήπιοι τόνοι