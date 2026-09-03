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03.09.2026 10:01

Πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη το στρατηγείο του Αντώνη Σαμαρά

03.09.2026 10:01
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credit: NDP Photo Agency

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Στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος θα στεγαστεί το πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Πρόκειται για το κτίριο όπου βρίσκονται και τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ήδη την συμφωνία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ στο κτίριο έχουν ξεκινήσει και οι σχετικές εργασίες ώστε να διαμορφωθούν τα γραφεία.

Η εγκατάσταση του Αντώνη Σαμαρά και του επιτελείου του αναμένεται να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.

Στο παρελθόν στον χώρο στεγάζονταν τα γραφεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.

Αλλαγές στο εξωτερικό του κτιρίου δεν θα γίνουν. Η ελληνική σημαία και το χαρακτηριστικό μπαλκόνι παραμένουν στη θέση τους, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν το εσωτερικό των χώρων.

Χ.Μ.

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