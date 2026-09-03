Γιώργος Παπανδρέου για «γενέθλια» ΠΑΣΟΚ: «3η Σεπτέμβρη: Μνήμη, ευθύνη και Νέα Αλλαγή»

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Ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση αποτελεί, πενήντα δύο χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, αναφέρει σε δήλωσή του ο Γιώργος Παπανδρέου και σημειώνει πώς «κάθε γενιά δεν καλείται να επαναλάβει τις απαντήσεις του 1974. Καλείται, όμως, να αναμετρηθεί με τα ίδια θεμελιώδη ερωτήματα: Ποιος αποφασίζει για το μέλλον της χώρας; Ποιος ελέγχει την εξουσία και τον πλούτο; Ποιος ωφελείται από την ανάπτυξη; Πώς γίνεται ο πολίτης πραγματικός πρωταγωνιστής της δημοκρατίας;»

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η ιδρυτική Διακήρυξη έδωσε όνομα σε ένα συλλογικό αίτημα αξιοπρέπειας και Αλλαγής: εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία.

«Σήμερα, οι μορφές εξάρτησης έχουν αλλάξει»,προσθέτει ο κ. Παπανδρέου τονίζοντας πώς εκφράζονται όταν ο πολίτης αισθάνεται ανίσχυρος απέναντι στο κράτος, όταν η νέα γενιά εργάζεται χωρίς ασφάλεια και προοπτική, όταν η στέγη, η υγεία και η ποιοτική παιδεία μετατρέπονται από δικαιώματα σε προνόμια, όταν η περιφέρεια εγκαταλείπεται και ο δημόσιος πλούτος αντιμετωπίζεται ως λάφυρο των λίγων.

«Γι’ αυτό και οι τέσσερις αρχές της 3ης του Σεπτέμβρη παραμένουν επίκαιρες. Απαιτούν, όμως, νέο περιεχόμενο. Εθνική ανεξαρτησία σήμερα σημαίνει δημοκρατική αυτονομία. Σημαίνει μια Ελλάδα που μπορεί να αποφασίζει για το μέλλον της, μέσα σε μια ισχυρή και δημοκρατική Ευρώπη, χωρίς να υποτάσσεται σε οικονομικά ολιγοπώλια, ενεργειακούς εκβιασμούς ή γεωπολιτικούς καταναγκασμούς. Μια Ελλάδα δύναμη ειρήνης, διεθνούς δικαίου και συνεργασίας. Με σταθερή προσήλωση σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Λαϊκή κυριαρχία σήμερα σημαίνει κράτος δικαίου, χωρίς εξαιρέσεις. Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ελεύθερη και πλουραλιστική ενημέρωση, διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικό έλεγχο κάθε εξουσίας. Σημαίνει ότι τα προσωπικά μας δεδομένα, οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορούν να αποτελούν αποκλειστικό πεδίο ελέγχου ιδιωτικών συμφερόντων. Πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Κοινωνική απελευθέρωση σήμερα σημαίνει αξιοπρεπή εργασία, προσιτή κατοικία, ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, σύγχρονη δημόσια παιδεία και πραγματικές ευκαιρίες για κάθε νέο και νέα. Σημαίνει δίκαιη πράσινη μετάβαση, με την κοινωνία συμμέτοχη και όχι θεατή. Σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, του δημόσιου πλούτου και των δικαιωμάτων των επόμενων γενεών. Δημοκρατική διαδικασία σήμερα σημαίνει να περάσουμε ξανά από τον συγκεντρωτισμό στη συμμετοχή» υπογραμμίζει και συμπληρώνει πώς πρέπει να γίνει ο πολίτης συνδιαμορφωτής των αποφάσεων και όχι απλός ψηφοφόρος κάθε τέσσερα χρόνια.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν γεννήθηκε ως ένας ακόμη μηχανισμός διαχείρισης της εξουσίας. Γεννήθηκε ως Κίνημα που έφερε στο προσκήνιο όσους βρίσκονταν στο περιθώριο και άλλαξε τους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς υπέρ των πολλών. Αυτό είναι και σήμερα το μέτρο της ευθύνης μας και της προοοτικής που εγγυάται για την Ελλάδα», τονίζει.

«Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Είναι μια διαρκής υπόσχεση προς τον ελληνικό λαό. Μια υπόσχεση ότι η πολιτική μπορεί να ξαναγίνει υπόθεση αρχών, συμμετοχής και συλλογικής δημιουργίας. Χρειαζόμαστε σήμερα μια νέα δημοκρατική και πράσινη αλλαγή. Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, θα μειώνει τις ανισότητες, θα εγγυάται την αξιοπρέπεια και θα δίνει δύναμη και φωνή στον πολίτη και στον ελληνισμό. Με μνήμη, αλλά χωρίς να μένουμε στο παρελθόν. Με αυτογνωσία, αλλά χωρίς παραίτηση. Με πίστη στη δύναμη της δημοκρατίας και της συλλογικής δράσης. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Αυτός είναι ο αγώνας που αξίζει να συνεχίσουμε. Μαζί», καταλήγει ο Γιώργος Παπανδρέου.

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