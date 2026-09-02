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02.09.2026 22:53

Η Κυβέλη Μάρδα προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη – Ποια είναι

02.09.2026 22:53
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Τα φώτα της δημοσιότητας συγκέντρωσε η νέα γυναίκα που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη.

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός, κόρη του άλλοτε υφυπουργού Οικονομικών (επί ΣΥΡΙΖΑ) Δημήτρη Μάρδα.

Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα. Παντρεύτηκαν το 2022 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και πέρυσι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και, όπως έχει δηλώσει, ενδιαφέρεται να ακολουθήσει είτε τη γυναικολογία είτε την πλαστική χειρουργική.

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