Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

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Με τον Ανδρέα Παπανδρέου του 1981 συγκρίνει τον Αντώνη Σαμαρά ο επίκουρος καθηγητής Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91», ο οποίος δεν κρύβει, μάλιστα, ότι θέλει να είναι υποψήφιος με το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Και κάπως έτσι εξηγούνται ίσως και οι μάλλον… γενναιόδωρες εκτιμήσεις του για την εκλογική του προοπτική, καθώς βλέπει το νέο εγχείρημα ακόμη και να τερματίζει πρώτο στις εκλογές.

«Χωρίς ο Σαμαράς να έχει ανακοινώσει τίποτε, έχει γίνει το επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης» ισχυρίστηκε ο δρ. Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γενεύης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στον Φ. Φιλιππακόπουλο, για να προσθέσει: «Ο Ανδρέας Παπανδρέου το ’81 σάρωσε γιατί υπήρχε από κάτω κοινωνική ανάγκη γι’ αυτό που εξέφραζε», υποστηρίζοντας ότι και τώρα υπάρχει κάτι αντίστοιχο.

Οι μάλλον υπερβολικά… αισιόδοξες εκτιμήσεις του κ. Μελετόπουλου εξηγούνται προφανώς και από την πρόθεσή του να πολιτευτεί με το υπό εκκόλαψη κόμμα, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε. Έτσι, την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τίποτε, έχει ήδη βρεθεί και ο υποψήφιος που βλέπει το νέο κόμμα να… σαρώνει.

Ο κ. Μελετόπουλος ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση δεν εκφράζει την πλειοψηφία του κόσμου και της κεντροδεξιάς, ενώ επιχείρησε να υποτιμήσει την πρωτιά με διαφορά της ΝΔ σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κάνοντας λόγο για «κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος» και για κενό το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ο κ. Τσίπρας.

«Η πτώση του Μητσοτάκη θα είναι ανάλογη με την άνοδο του Σαμαρά» πρόσθεσε, δίνοντας έτσι και τη δική του εκδοχή για το πώς θα κινηθεί η πολιτική γεωγραφία το επόμενο διάστημα.

Κατά τη δική του ανάλυση, το επικείμενο κόμμα Σαμαρά θα πάρει λίγο από μικρά κόμματα ταυτοτικά της Δεξιάς, ένα μεγάλο κομμάτι από τα δύο εκατομμύρια ψηφοφόρων που απέχουν και ένα μεγάλο μέρος από το παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ.

Μια εκλογική δεξαμενή, δηλαδή, που σύμφωνα με την ανάλυσή του είναι αρκετή όχι απλώς για να βάλει το νέο κόμμα στον πολιτικό χάρτη, αλλά για να το εκτοξεύσει.

«Μην απορήσετε αν δείτε τον Σαμαρά να είναι η έκπληξη των εκλογών» είπε, για να το κλιμακώσει: «Εάν συνεχιστεί η δυναμική τους μήνες που ακολουθούν, μην απορήσετε μάλιστα αν τον δείτε πρώτο κόμμα».

Όλα αυτά, βεβαίως, πριν ακόμη ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα του. Ο κ. Μελετόπουλος, πάντως, φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να περιμένει τις ανακοινώσεις, τις δημοσκοπήσεις και –κυρίως– την κάλπη για να κάνει τις προβλέψεις του.

Και με δεδομένο ότι ο ίδιος δηλώνει πως επιθυμεί να είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο πόσο ψηλά τοποθετεί τον πρώην πρωθυπουργό. Βρίσκεται και στο γεγονός ότι η πιο αισιόδοξη ίσως πρόβλεψη για την εκλογική του επίδοση προέρχεται από έναν άνθρωπο που δηλώνει ήδη… ενδιαφερόμενος να κατέβει μαζί του.

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