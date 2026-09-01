Η απόφαση Μητσοτάκη να μην κάνει πρόωρες εκλογές – Ποιοι θα αντέξουν τον μαραθώνιο και πώς ο Πρωθυπουργός θα χειριστεί τον πολιτικό χρόνο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πρώτη μέρα του φθινοπώρου σήμερα, και όσοι είχαν στοιχηματίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αιφνιδιάσει και θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο ετοιμάζονται να πληρώσουν τα χαμένα στοιχήματα. Ο πρωθυπουργός φαίνεται πως τήρησε για ακόμη μια φορά την απόφασή του να εξαντλήσει την τετραετία και να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027, τις οποίες πολλοί τοποθετούν γύρω στο Μάιο.

Η απόφαση αυτή δεν είναι μόνο μια θεσμική επιλογή. Είναι ταυτόχρονα και μια πολιτική στρατηγική που βασίζεται στην εκτίμηση ότι, στη συγκεκριμένη συγκυρία, ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο υπέρ της κυβέρνησης και λιγότερο υπέρ των αντιπάλων της.

Άλλωστε, πολλοί είχαν υποψιαστεί, όταν ξαφνικά προέκυψε το θέμα προώρων εκλογών στα τέλη της περασμένης άνοιξης, ότι ίσως ήταν μία μπανανόφλουδα που ρίχθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό να την πατήσουν τα νέα υπο ίδρυση κόμματα. Έτσι, ιδρύθηκαν και ανακοινώθηκαν βιαστικά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέχεια, το Μέγαρο Μαξίμου άρχισε να κλείνει σιγά-σιγά τη συζήτηση, και ο Πρωθυπουργός, σε κάθε ευκαιρία, να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 1927.

Στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το λέει πλέον χωρίς πολλές περιστροφές. Ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι «ωφέλιμος» για τη Νέα Δημοκρατία. Και η εξήγηση βρίσκεται όχι μόνο σε όσα προσδοκά να κάνει η κυβέρνηση μέχρι την άνοιξη, αλλά και σε όσα μπορεί να συμβούν στους απέναντι.

Πρώτο θύμα μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου μπορεί να αποδειχθεί το ΠΑΣΟΚ. Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview το καταγράφει στο 10%, στην τρίτη θέση, πίσω από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στο 14,5%. Το πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι μόνο αριθμητικό. Είναι βαθύτατα και πολιτικό καθώς οσο παγιώνεται η τρίτη θέση τόσο δυσκολότερο γίνεται να υποστηριχθεί πειστικά ο στόχος της πολιτικής ανατροπής και της πρωτιάς με μία ψήφο και τόσο πιθανότερο είναι να επανέλθουν οι εσωτερικές αμφισβητήσεις για τη στρατηγική και την ηγεσία.

Ένα νέο κακό δημοσκοπικό σερί μέσα στο φθινόπωρο μπορεί επομένως να επαναφέρει τις μουρμούρες και τις διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Και δέκα μήνες μέχρι τις εκλογές είναι πολιτικά πολύς χρόνος για ένα κόμμα που πρέπει ταυτόχρονα να πολεμά τη ΝΔ και να αποκρούει την πίεση του Αλέξη Τσίπρα.

Αλλά και για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ο χρόνος δεν είναι κατ’ ανάγκην σύμμαχος. Το πρώτο κύμα του ενθουσιασμού. έχει ήδη περάσει. Τώρα αρχίζει η δυσκολότερη φάση. Η μετατροπή της δυναμικής της επανεμφάνισης σε σταθερό πολιτικό ρεύμα. Η Interview καταγράφει ήδη υποχώρηση της ΕΛ.Α.Σ. από 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5% τον Αύγουστο.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Τσίπρα. Εάν το νέο κόμμα σταθεροποιηθεί γύρω στο 15%-17%, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης, τότε η επιστροφή μπορεί να αρχίσει να χάνει τη λάμψη της. Δεν είναι άλλωστε κρυφό μυστικό ότι στην Αμαλίας ο μεγάλος φόβος είναι το ταβάνι στα δημοσκοπικά ποσοστά. Άλλο ένα νέο κόμμα που ανεβαίνει γρήγορα και άλλο μια παράταξη που πρέπει επί μήνες να αποδεικνύει ότι διαθέτει κυβερνητική προοπτική. Το δημοσκοπικό «ταβάνι» είναι πολύ πιο επικίνδυνο όταν οι εκλογές απέχουν δέκα μήνες παρά όταν απέχουν δέκα εβδομάδες.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα για τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ και μήνες το νέο κόμμα συζητείται, προαναγγέλλεται και μετριέται πριν ακόμη εμφανιστεί. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις ανακοινώσεις να μετακινούνται ή προς το τέλος του χρόνου, ή λίγο πριν γίνουν οι εκλογές της άνοιξης. Όμως κάθε παράταση της εκλογικής αναμέτρησης αυξάνει το κόστος της αναμονής. Ένα κόμμα που βασίζεται στην προσδοκία πρέπει κάποια στιγμή να μετατρέψει την προσδοκία σε πραγματική πολιτική παρουσία, στελέχη, πρόγραμμα και οργανωτική δομή.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα πλεονεκτήματα του Μαξίμου. Οσο οι κάλπες απομακρύνονται, τόσο περισσότερο οι αντίπαλοι της ΝΔ υποχρεώνονται να τρέχουν έναν πολιτικό μαραθώνιο αντί για κατοστάρι.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, λιγότερο εμφανής διάσταση της απόφασης Μητσοτάκη. Αφορά το εσωτερικό της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας.

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της παράταξης υπάρχει και θα εντείνεται όσο πλησιάζει η επόμενη μέρα των εκλογών. Άλλωστε, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι, αν κερδίσει τρίτη τετραετία, θα είναι και η τελευταία, καθώς δεν επιθυμεί κάτι παραπάνω πολιτικά, τουλάχιστον, επί ελληνικού εδάφους. Υπάρχουν πρόσωπα με πολιτικές φιλοδοξίες, διαφορετικές στρατηγικές και προσωπικές ατζέντες. Όσο όμως το κόμμα βρίσκεται σε παρατεταμένη εκλογική προετοιμασία και ο στόχος της τρίτης κυβερνητικής θητείας παραμένει ανοιχτός, κανείς δεν έχει πραγματικό συμφέρον να ανοίξει εσωκομματικό μέτωπο.

Για υπουργούς και βουλευτές προέχει η επανεκλογή τους. Για τα κορυφαία στελέχη προέχει η εκλογική επιβίωση της παράταξης. Και για οποιονδήποτε σκέφτεται την επόμενη ημέρα, μια ανοιχτή σύγκρουση με τον πρωθυπουργό πριν από τις εθνικές εκλογές θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά αυτοκαταστροφική.

Έτσι, η άνοιξη του 2027 προσφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάτι περισσότερο από τη δυνατότητα χειρισμού των πολιτικών κινήσεων. Του προσφέρει έλεγχο του πολιτικού χρόνου. Υποχρεώνει το ΠΑΣΟΚ να αντέξει την πίεση της τρίτης θέσης, τον Τσίπρα να αποδείξει ότι διαθέτει δεύτερη ταχύτητα ανάπτυξης, τον Σαμαρά να διατηρήσει ζωντανό επί μήνες ένα εγχείρημα που ακόμη αναζητεί τη στιγμή της εκκίνησής του και τους εσωκομματικούς διεκδικητές στη ΝΔ να περιμένουν.

Η κυβέρνηση βεβαίως αναλαμβάνει και αυτή ένα μεγάλο ρίσκο καθώς δέκα μήνες αποτελούν τεράστιο πολιτικό διάστημα και μπορούν να φέρουν κρίσεις, κοινωνική δυσαρέσκεια ή απρόβλεπτες εξελίξεις.

Με τα σημερινά δεδομένα όμως, στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μια διαφορετική ανάγνωση. Οταν οι αντίπαλοί σου δυσκολεύονται περισσότερο από εσένα να αντέξουν τον χρόνο, δεν έχεις κανέναν λόγο να επισπεύσεις το τέλος του παιχνιδιού.

Διαβάστε επίσης:

«Ασπίδα του Αχιλλέα» ή ισραηλινό δεκανίκι; Τα 3 δισ., η εξάρτηση και το επικίνδυνο γεωπολιτικό στοίχημα

Γιατί η κυβέρνηση εξαπολύει «πυρ ομαδόν» στο ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η ταύτιση με ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και οι κεντρώοι

ΣΥΡΙΖΑ: Πονοκέφαλος λόγω αρχηγικών βλέψεων Πολάκη εν μέσω προετοιμασίας για τη ΔΕΘ