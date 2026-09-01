Amazon: Στα δικαστήρια από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και 22 Πολιτείες

Takeaways by to pontiki AI Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και 22 Πολιτείες κατέθεσαν αγωγή κατά της Amazon για παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές και κρυφές χρεώσεις σε διαφημιζόμενους.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η εταιρεία διόγκωνε τεχνητά τις τιμές στις δημοπρασίες διαφημίσεων, αποκομίζοντας έσοδα άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ενάγοντες ζητούν από το δικαστήριο να υποχρεώσει την Amazon να σταματήσει τις συγκεκριμένες πρακτικές και να καταβάλει χρηματικές αποζημιώσεις.

Η Amazon απέρριψε τις καταγγελίες χαρακτηρίζοντας την αγωγή λανθασμένη και δηλώνοντας ότι διαφωνεί έντονα με τους ισχυρισμούς των αρχών.

Πρόκειται για την πρώτη ομοσπονδιακή νομική δράση που εστιάζει αποκλειστικά στις διαφημιστικές δραστηριότητες του τεχνολογικού κολοσσού.

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Αγωγή σε βάρος της Amazon κατέθεσαν η FTC – η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου – και 22 Πολιτείες της Αμερικής για παραπλανητικές διαφημιστικές δραστηριότητες.

Η Amazon, σε ανακοίνωση της, απορρίπτει την καταγγελία, χαρακτήρισε την αγωγή «λανθασμένη» και δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα με τους χαρακτηρισμούς που τής καταλογίζουν.

Στην αγωγή η οποία υποβλήθηκε στο ομόσπονδο δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρειας της Ουάσινγκτον υποστηρίζεται ότι ο πολυεθνικός τεχνολογικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίας streaming και τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων πολλών, χρέωσε υπερβολικά τουλάχιστον 1,2 εκατ. διαφημιζόμενους προσθέτοντας κρυφές επιβαρύνσεις και διογκώνοντας τις τιμές κατά την περίοδο των διαφημιστικών δημοπρασιών.

Κατά την αγωγή, οι πρακτικές απέφεραν έσοδα άνω των 20 δισ. δολαρίων στην Amazon.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Amazon παρακάμπτει και αντικαθιστά τις τιμές που καθορίζονται από τη δημοπρασία της με υψηλότερες τιμές, προκειμένου να αποκομίσει περισσότερα έσοδα, χωρίς να το γνωρίζουν οι διαφημιζόμενοι που υποβάλλουν προσφορές για τοποθετήσεις σε τρία από τα διαφημιστικά της προϊόντα: τα «Sponsored Products», τα «Sponsored Brands» και τα «Sponsored Display».

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική ομοσπονδιακή αγωγή κατά της Amazon που εστιάζει συγκεκριμένα στον τομέα της διαφήμισης.

Η καταγγελία, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα, ισχυρίζεται ότι η Amazon άρχισε να παρακάμπτει τη διαδικασία δημοπρασίας της με υψηλότερες τιμές το 2018, έξι χρόνια μετά την πρώτη έναρξη της διαφημιστικής δημοπρασίας της.

Η FTC και οι 22 γενικοί εισαγγελείς ζητούν από το δικαστήριο να εκδώσει ασφαλιστικά μέτρα για να υποχρεώσει την Amazon να σταματήσει τις φερόμενες παραπλανητικές πρακτικές της και να διατάξει την Amazon να καταβάλει χρηματική αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε, αν και η αγωγή δεν αναφέρει το συγκεκριμένο ποσό.

Ζητούν επίσης από το δικαστήριο να επιβάλει αστικές κυρώσεις όπου αυτό επιτρέπεται και να χορηγήσει «άλλη κατάλληλη αποζημίωση».

Η αγωγή στοχεύει σε έναν τομέα που έχει εξελιχθεί γρήγορα σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες του τεχνολογικού γίγαντα, ο οποίος αποκόμισε έσοδα 68,6 δισ. δολαρίων το 2025.

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές έχουν μηνύσει την Amazon και στο παρελθόν για θέματα ανταγωνισμού που αφορούσαν τις δραστηριότητές της στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις πρακτικές εγγραφής στο πρόγραμμα Prime, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που στοχεύουν την Amazon για πρακτικές που σχετίζονται με τον τομέα διαφημίσεών της.

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