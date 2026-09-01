Τζέιμι Φοξ για το εγκεφαλικό: «Κοιτούσα ψηλά και έλεγα “γιατί σε εμένα; Κοίτα όλους αυτούς τους κακούς ανθρώπους εκεί έξω”»

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Για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2023 όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μίλησε ο Τζέιμι Φοξ, κάνοντας λόγο για μια σκληρή δοκιμασία για τον ίδιο, στη διαχείρηση της οποίας το χιούμορ αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί διάφορες σκέψεις που έκανε εκείνη την περίοδο, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχαν στιγμές που αναρωτιόταν γιατί να συμβεί αυτόν σε εκείνον.

«Μιλούσα μαζί Του», είπε χαρακτηριστικά ο Φοξ δείχνοντας προς τα πάνω. «Εγώ είμαι, φίλε. Εγώ κάνω τον κόσμο να χαμογελά. Κοίτα όλους αυτούς τους κακούς ανθρώπους εκεί έξω. Γιατί εγώ;».

Ο Τζέιμι Φοξ πρόσθεσε πως τελικά κατάλαβε πως αυτοί οι άνθρωποι «ανήκαν σε κάποιον άλλον» και πως αυτή ήταν η δική του στιγμή.

«Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη και θυμάμαι -από τα κομμάτια που θυμάμαι, όπως την αποκατάσταση- ότι ήταν πολύ απογοητευτικό. Γιατί θυμάμαι ότι μου είπαν: “Σου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία”. Και εγώ είπα: “Γ… τη δεύτερη ευκαιρία. Τι είχε η πρώτη μου ευκαιρία;”», περιέγραψε, μιλώντας στο «Baby, This Is Keke Palmer».

Όπως εξήγησε, υπήρξαν και πιο ανάλαφρες στιγμές κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, με τον ίδιο να αντλεί δύναμη από το χιούμορ του.

«Δεν μπορούσαν να μου κάνουν κανονικούς ελέγχους για να δουν πώς είμαι γιατί το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούσα να στηριχτώ ήταν το χιούμορ. Έκανα συνέχεια αστεία», θυμήθηκε.

Jamie Foxx says he was told he’d been given a ‘second chance’ after he nearly died from a stroke. Here’s why that frustrated him. https://t.co/DgAtYqiR7q August 29, 2026

«Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσα να κρατηθώ… ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσα να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή: όταν συνέβη όλο αυτό, επέστρεψα για να συναντήσω τις 60 νοσηλεύτριες που με κράτησαν στη ζωή».

Ακόμη τόνισε ότι μία από τις νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο της Ατλάντα, όπου νοσηλευόταν, του είπε πως «λιγότερο από το 3% των ανθρώπων που έρχονται εδώ με αυτό που είχες εσύ καταφέρνουν να φύγουν περπατώντας. Συνήθως τους βάζουμε σε κουτί». Του είχε πει μάλιστα πως ήταν «ένα θαύμα».

«Αυτό σε κάνει να θέλεις να αρπάξεις τη ζωή», κατέληξε ο Τζέιμι Φοξ.

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