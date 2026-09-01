Άδωνις για όλους και για όλα: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, ετεροβαρής η σύγκριση Τσίπρα – Ανδρουλάκη, επικίνδυνος ο Κασιδιάρης

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος επέκρινε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους, χαρακτηρίζοντάς τες επικίνδυνες για την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει την αυτοδυναμία στις εκλογές, ενώ προέβλεψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα υπερισχύει σταθερά του Νίκου Ανδρουλάκη σε εκλογικές αναμετρήσεις.

Τέλος, ο κ.

Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Ηλία Κασιδιάρη ως επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο, εκφράζοντας προβληματισμό για την απήχηση που παρουσιάζει σε ένα τμήμα της κοινωνίας.

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Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις προτάσεις του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος, ενώ, ταυτόχρονα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «170 φορές να κατεβούνε στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη».

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο υπουργός Υγείας ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει περίπτωση (σ.σ. συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ). Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα; Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσουμε σε μνημόνια; Άμα σου λέει ότι πρέπει να διαγράφεις το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Είναι συγκλονιστικό κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχει εφαρμόσει μνημόνιο, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ έρχεται και λέει το 2026 επειδή τον πέρασε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις να χαρίσουμε το 30% της αρχικής οφειλής. Αν αρχίσουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, επέμεινε στην εκτίμησή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο κόμμα, λέγοντας ότι «στην Ελλάδα ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα, δεν ψηφίζει ούτε κόμματα ούτε προτάσεις ούτε προγράμματα. Η σύγκριση Τσίπρα – Ανδρουλάκη είναι ετεροβαρής. 170 φορές να κατεβούνε στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη», αν και, ερωτηθείς για τον πρώην πρωθυπουργό σημείωσε ότι «ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους φυλακή με ψέματα για να κερδίσει τις εκλογές, εσείς θα τον πείτε καλό χαρακτήρα; Είναι προφανές ότι είναι ένας κακός χαρακτήρας, μόνο ένας κακός χαρακτήρας θα έκανε κάτι τέτοιο. Ο Τσίπρας καθαρίζει σαν αυγά, στεγνά, όλους τους συνεργάτες του αυτό είναι δείγμα καλού χαρακτήρα;» ενώ εκτίμησε ότι «δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα φτάσει πάνω από 18% στις εκλογές, νομίζω ότι το 18% θα είναι το ταβάνι του. Η ΝΔ είναι σίγουρα πάνω από το 30%. Η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή για τη ΝΔ».

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Α. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι «όταν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε προς το παρόν κόμμα δεν βλέπω. Αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας την ΝΔ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα», ωστόσο, φάνηκε να προβληματίζεται για τον Ηλία Κασιδιάρη, λέγοντας ότι «είναι επικίνδυνος ο Κασιδιάρης. Είναι επικίνδυνος και γιατί κάνει γκελ σε ένα κομμάτι της κοινωνίας δυστυχώς και έχει ένα ρητορικό χάρισμα αλλά είναι επικίνδυνος γιατί οι ιδέες του είναι τρομακτικές. Ο κ. Κασιδιάρης είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικά πρόσωπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικός τρόπος να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιος, μπορεί να τον εμποδίσει να είναι αρχηγός».

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