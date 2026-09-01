«Δεύτερη ευκαιρία» για ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Takeaways by to pontiki AI Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» προσφέρει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση ακινήτων, με την προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας να παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν μέσω του gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet για την προετοιμασία των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 95% των δαπανών, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε αιτήσεις με χαμηλότερα ποσά επιδότησης και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι επιλέξιμες κατοικίες πρέπει να έχουν οικοδομική άδεια έως το 1990, να είναι ενεργειακής κατηγορίας Γ ή χαμηλότερης και να μην χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τη χρήση του ακινήτου για τουλάχιστον πέντε έτη, ενώ η πώληση του ακινήτου εντός αυτού του διαστήματος συνεπάγεται την επιστροφή της επιδότησης.

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Μία ακόμη ευκαιρία για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ θα έχουν όσοι επιδιώκουν να ανακαινίσουν την «κλειστή» κατοικία τους.

Και νέα παράταση μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας». Κάτι που «ανοίγει τον δρόμο» σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης εργασιών ανακαίνισης.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τους κωδικούς Taxisnet οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή αιτήσεων που αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025, είτε κατοικούνται.

Όσοι μάλιστα διαθέτουν κλειστά ακίνητα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

Τα «ψιλά» γράμματα του προγράμματος μέσω από ερωτήσεις – απαντήσεις

Ας δούμε όμως μέσα από μια σειρά ερωταπαντήσεων τα χαρακτηριστικά και τα … «ψιλά» γράμματα του προγράμματος:

Ερώτηση 1: Ποια σπίτια είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Όσα υφίστανται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Έχουν χρήση κατοικίας και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 1990. Δεν ξεπερνούν τα 120 τ.μ. κύριων χώρων (έως 150 τ.μ. στις περιπτώσεις τρίτεκνων/πολύτεκνων).

Κατατάσσονται ενεργειακά σε κατηγορία Γ ή χαμηλότερη (βάσει ΠΕΑ). Από το πρόγραμμα αποκλείονται ακίνητα που είναι σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης (είναι δηλαδή τύπου AirBnb) ή επιδοτήθηκαν μετά το 2020.

Ερώτηση 2: Τι σημαίνει «κλειστό» και τι «ανοιχτό» σπίτι όπως τα διαχωρίζει το πρόγραμμα;

Απάντηση: Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αφορά «κλειστά» (Κατηγορία Ι) και «ανοιχτά» (Κατηγορία ΙΙ) ακίνητα, να διευκρινιστεί πως κλειστό Ακίνητο, θεωρείται το Μη χρησιμοποιούμενο τα έτη 2024 και 2025 και η κατανάλωσή του είναι <100 kWh συνολικά στη διετία (ή έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση). Και εάν είναι δηλωμένο ως «κενό» στο Ε2 του φορολογικού έτους 2025. Ανοιχτό Ακίνητο, θεωρείται αυτό που χρησιμοποιείται ήδη ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη (βάσει Ε1 του 2025).

Ερώτηση 3: Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια για ένταξη στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής (φορολογικό έτος 2025):

Άγαμος, έως 18.000 ευρώ (Κατ. Ι) / έως 25.000 ευρώ (Κατ. ΙΙ).

Έγγαμος (χωρίς παιδιά): Έως 25.000 ευρώ (Κατ. Ι) / Έως 35.000 ευρώ (Κατ. ΙΙ).

Οικογένεια με 1 παιδί: Έως 30.000 ευρώ (Κατ. Ι) / Έως 40.000 ευρώ (Κατ. ΙΙ).

Οικογένεια με 2 παιδιά: Έως 35.000 ευρώ (Κατ. Ι) / Έως 45.000 ευρώ (Κατ. ΙΙ).

Προσαύξηση: +5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Ερώτηση 4: Σε ποια επίπεδα κυμαίνεται το ποσοστό κάλυψης των δαπανών;

Απάντηση: Η βασική ενίσχυση διαμορφώνεται στο 80% για την Κατηγορία Ι και 70% για την Κατηγορία ΙΙ.

+5% (Σωρευτικά): Ακίνητα σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) – μόνο για ιδιοκατοίκηση.

Το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο 95% για την Κατηγορία Ι και 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

Ερώτηση 5: Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης και ποιες οι υποχρεωτικές εργασίες;

Απάντηση: Η μέγιστη επιδότηση εργασιών προσδιορίζεται στα 300 ευρώ ανά τ.μ. (έως 36.000 ευρώ για σπίτι 120 τ.μ.). Για την κάλυψη των Μηχανικών/Αδειών: 100% επιδότηση (έως 2.500 ευρώ). Υποχρεωτικό στόχο, συνιστά η άνοδος κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία, με τις ενεργειακές δαπάνες να πρέπει να «πιάνουν» το 20% έως 40% του προϋπολογισμού.

Ερώτηση 6: Ποιες άλλες δεσμεύσεις έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος;

Απάντηση: Υποχρεωτική η διατήρηση χρήσης για τουλάχιστον 5 έτη.

Εάν το ακίνητο νοικιαστεί (Κλειστά) απαιτείται:

Σταθερό ενοίκιο για τα πρώτα 3 χρόνια.

Απαγόρευση ένταξης σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, επαγγελματικής στέγης ή υπεκμίσθωσης.

Υπάρχει και ρήτρα μεταβίβασης που προβλέπει πως αν το σπίτι πουληθεί μέσα στην 5ετία, γίνεται ολική επιστροφή της επιδότησης.

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