Κυψέλη: Οι αλλόκοτοι ισχυρισμοί του 43χρονου – Οι αναρτήσεις με ΑΙ και το σκοτεινό προφίλ του στο μικροσκόπιο των αρχών – Τα σοκαριστικά ευρήματα

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές άσκησαν ποινικές διώξεις σε τρεις συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού βρέφους σε βαλίτσα.

Το βρέφος, ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, έφερε περισσότερες από δέκα μαχαιριές στη ράχη, ενώ ο 43χρονος κατηγορούμενος αρνείται την εμπλοκή του και προβάλλει ακατάληπτους ισχυρισμούς για την υπόθεση.

Οι αστυνομικές έρευνες στο διαμέρισμα αποκάλυψαν αντικείμενα που παραπέμπουν σε παράνομες δραστηριότητες, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι αναρτήσεις του 43χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα υπόλοιπα τρία παιδιά της οικογένειας, για τα οποία είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια, παρέμεναν υπό τη φροντίδα των γονέων τους.

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Την ώρα που ο εισαγγελέας άσκησε τις πρώτες διώξεις για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος στη βαλίτσα, που βρέθηκε με πάνω από 10 μαχαιριές, και ενώ η έρευνα συνεχίζεται, οι αρχές εστιάζουν στον 43χρονο και τον ρόλο του στην φρικώδη υπόθεση.

Ο άνδρας που φέρεται ως πατέρας του βρέφους εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις καταθέσεις του έχει διατυπώσει σειρά αλλόκοτων ισχυρισμών. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το μωρό έκλαιγε σχεδόν ασταμάτητα. «Κοιμόταν μία ώρα και τις άλλες 23 ώρες της ημέρας έκλαιγε», φέρεται να ανέφερε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι το νεκρό βρέφος δεν ήταν στην πραγματικότητα δικό του, ισχυριζόμενος ότι κατά τη γέννηση οι «Ιλλουμινάτι» μπήκαν στο μαιευτήριο και αντάλλαξαν το παιδί με άλλο, το οποίο ήταν «δαιμονισμένο».

Οι αναρτήσεις του 43χρονου με AI

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι λογαριασμοί του 43χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως παρουσιάστηκε στο MEGA, ο άνδρας αναρτούσε εικόνες και βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και στα οποία παρουσίαζε τον εαυτό του σε ρόλους που παρέπεμπαν σε εγκληματική δράση και παραβατικότητα.

Σε ορισμένες από αυτές τις ψηφιακές δημιουργίες εμφανίζεται ως τρομοκράτης, συμμορίτης, φυλακισμένος, πυγμάχος και τράπερ, ενώ σε άλλη παρουσιάζεται ως χαρακτήρας από τη σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών Grand Theft Auto.

Σε άλλες εικόνες εμφανίζεται ως εκπαιδευτής άγριων σκύλων, ενώ υπάρχει και ψηφιακή σκηνή στην οποία παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς. Οι αναρτήσεις αυτές εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προσπάθειας να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα για το προφίλ και τις δραστηριότητες του 43χρονου.

Ανατριχιαστικά ευρήματα στο διαμέρισμα της φρίκης

Την ίδια ώρα, σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από το διαμέρισμα της φρίκης στην Κυψέλη, όπου βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε γυάλα, η οποία βρισκόταν σε βαλίτσα.

Τα ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί στις αποσκευές του 43χρονου και της συντρόφου του, αλλά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο νεκρό βρέφος, σοκάρουν.

Στις αποσκευές του ζευγαριού οι αστυνομικοί εντόπισαν επτά σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα στικάκι αποθήκευσης υλικού.

Στη δεύτερη βαλίτσα, η οποία ήταν ροζ, βρέθηκε το νεκρό βρέφος. Το αγοράκι ήταν τυλιγμένο σε κόκκινο ισοθερμικό σάκο, σε κατάσταση ψύξης. Πάνω από τον σάκο υπήρχαν σακούλα σκουπιδιών και περιτύλιγμα με κόκκινη ουσία, η οποία πιθανότατα είναι αίμα.

Μέσα στην ίδια βαλίτσα βρέθηκαν ακόμη ένα μικρό σκαπτικό εργαλείο, ένα μικρό φτυάρι, μία μπλε κουβέρτα και ένα σεξουαλικό βοήθημα. Η παρουσία των σκαπτικών εργαλείων στη βαλίτσα όπου βρισκόταν το νεκρό βρέφος δημιουργεί το ενδεχόμενο να υπήρχε πρόθεση να μεταφερθεί και να ταφεί κάπου.

Στην κατοχή του 43χρονου, ο οποίος συνελήφθη, βρέθηκε επίσης ένα μαύρο τσαντάκι που περιείχε τρία κινητά τηλέφωνα, νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες, ζυγαριές ακριβείας και νάιλον σακουλάκια, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τον διαχωρισμό των ουσιών.

Τα ευρήματα παραπέμπουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όχι σε κατοχή ναρκωτικών αποκλειστικά για προσωπική χρήση, αλλά σε δραστηριότητα που συνδέεται με διακίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έδειξαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης στα δύο αγόρια. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο 9χρονος και η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσούν από σύφιλη και υποβάλλονται ήδη στην προβλεπόμενη θεραπεία.

Τα δυο αγόρια παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για μαιευτικό και γυναικολογικό έλεγχο.

Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες

Την ίδια ώρα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Η έρευνα ωστόσο των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Όταν η αστυνομική έρευνα ολοκληρωθεί τα στοιχεία θα αποσταλούν στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος.

Πάνω από δέκα μαχαιριές στο βρέφος

Σοκ προκαλούν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το βρέφος ήταν αγοράκι ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, ενώ ο χρόνος θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Στο σώμα του εντοπίστηκαν περισσότερες από δέκα μαχαιριές στη ράχη, με τα τραύματα να παρουσιάζουν διαφορετικό μήκος.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου παραμένει άγνωστος και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν το βρέφος έχασε τη ζωή του πριν από έναν μήνα, έναν χρόνο ή ακόμη και δύο χρόνια, όπως έχει υποστηρίξει ο πατέρας. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το σώμα, μεταξύ άλλων λόγω της ψύξης, δυσχεραίνει τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.

Γαλεντέρης: «Ερώτημα ο χρόνος θανάτου του βρέφους»

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, μίλησε στο Live News για την ιατροδικαστική έκθεση που αφορά το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό.

«Η ιατροδικαστική επιστήμη έχει κληθεί να απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα. Το πρώτο και κύριο είναι φυσικά η αιτία θανάτου. Όπως προκύπτει, δεδομένου ότι υπάρχουν τραύματα από νύσσον όργανο και έχουνε πλήξει ζωτικά όργανα, άρα η αιτία θανάτου είναι η ανθρωποκτονία με νύσσον όργανο. Το τελευταίο ερώτημα είναι να χρονολογηθεί ο χρόνος του θανάτου. Αυτό δεδομένου ότι έχει παρεμβληθεί η τοποθέτησή του σε ψυκτικό θάλαμο, δηλαδή σε κατάψυξη, δυσχεραίνει πάρα πολύ τον χρονικό περιορισμό του θανάτου. Η ψύξη δηλαδή έχει συντηρήσει πλήρως τα τραύματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αρκετά καλή λεπτομέρεια για την αιτία και το μηχανισμό θανάτου.

»Ένα σχόλιο σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία φαίνεται μέχρι τώρα να έχουν διαπιστωθεί για τα υπόλοιπα παιδιά. Στις μελέτες κάτω των δεκατεσσάρων ετών παιδιά που είναι θετικά σε με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η σεξουαλική κακοποίηση είναι θετική. Δηλαδή εννιά στα δέκα παιδιά ουσιαστικά διαπιστώνεται ότι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση».

Τι ισχυρίστηκε ο 43χρονος

Σοκ προκαλεί ο ισχυρισμός που φέρεται να έκανε ο 43χρονος σχετικά με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς υποστήριξε ότι το μωρό «ήταν σατανιασμένο» και ότι η οικογένεια το είχε πάρει από το μαιευτήριο ως αποτέλεσμα λάθους. Οι «Ιλλουμινάτι» μπήκαν στο μαιευτήριο και άλλαξαν το μωρό με κάποιο άλλο που ήταν δαιμονισμένο, ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά.

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να υποστήριξε.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς δεν συνάδει με τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τον θάνατο του βρέφους.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σοκ προκαλεί και η ιατροδικαστική του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς το δολοφόνησαν με περισσότερες από 10 μαχαιριές.

Όπως αποκαλύφθηκε στο Live News: «Είναι πολύ άγρια δολοφονημένο το βρέφος. Είναι μια μακάβρια, μια δραματική υπόθεση. Έχει τουλάχιστον δεκαπέντε, ίσως και περισσότερες μαχαιριές στην πλάτη. Είναι μαχαιρωμένο μόνο στην πλάτη. Οι αστυνομικοί και οι ιατροδικαστές καταλήγουν στο ότι πιθανώς να έγινε με ένα κουζινομάχαιρο. Ο 43χρονος είπε ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πριν από δύο χρόνια.

Οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη διότι ακριβώς αμέσως μετά, όπως ήταν το παιδί φρικτά δολοφονημένο με τις μαχαιριές όλες αυτές, το έβαλαν όπως φαίνεται σε καταψύκτη με τα αίματα και το κουβαλούσαν μαζί τους από σπίτι σε σπίτι. Μεγάλο ζητούμενο είναι για τους αστυνομικούς που έχουν συμβεί όλα αυτά, πού έλαβε χώρα η άγρια δολοφονία του παιδιού.

Έχει παρουσιαστεί και σε άλλες περιπτώσεις με τέτοιου είδους άτομα που μπορεί να είναι με χρήση ναρκωτικών, να μην έχουν έτσι συγκροτημένο κοινωνικό προφίλ, να έχουν πολλά προβλήματα. Σκοτώνουν ένα βρέφος 8-10 μηνών με την αιτία ότι έκλαιγε. Γι’ αυτό λοιπόν πιθανόν θεωρούν ότι το βρέφος αυτό δολοφονήθηκε στον ύπνο του, μπρούμυτα. Δεν έχει χτυπήματα καθόλου μπροστά στο πρόσωπό του και καθόλου στο θώρακα», είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Υπήρχε μια πληροφορία ότι έμεναν παλιά στην οδό Φυλής. Δεν επιβεβαιώθηκε. Ψάχνουν να δουν, ποια ήταν τα προηγούμενα σπίτια και τι ακριβώς έχει συμβεί.

Αναφορικά με τα στοιχεία από τη γέννηση αυτού του παιδιού, οι αστυνομικοί πήραν δείγματα DNA έχοντας ένα μεγάλο ζητούμενο δεύτερο, για το ποιανού είναι το παιδί. Διότι υπάρχει θεωρία ότι αυτό το παιδί μπορεί να είναι της μητέρας, της Γερμανίδας. Υπάρχει όμως και η περίπτωση, οι αστυνομικοί δεν το αποκλείουν, να είναι της δεκαπεντάχρονης κόρης όταν ήταν πλέον 13 ετών. Ερευνώνται όλα αυτά τα ενδεχόμενα.

Μεγάλο ζητούμενο να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Πού έμεναν; Τίνος είναι το παιδί; Πού καταγράφηκε η γέννησή του; Γιατί δολοφονήθηκε; Γιατί δε δίνουν καμία πληροφορία για το λόγο που δολοφονήθηκε το συγκεκριμένο άτυχο παιδί, το 8-9, όπως υπολογίζουν οι ιατροδικαστές».

«Έκαναν χρήση ναρκωτικών»- Μαρτυρίες περιοίκων

Ένοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου, μίλησαν στο Live News για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα τρία ανήλικα παιδιά προκαλούν οργή και αγανάκτηση. «Ήταν τρία πιτσιρίκια. Κάθε βράδυ έβγαιναν από την πολυκατοικία. Φωνάζανε στη γλώσσα τους. Αραβικά μάλλον. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 και ένας Αφγανός», είπαν.

«Ήταν πολύ περίεργος κόσμος. Φαινόταν από το πρόσωπο ότι έκαναν χρήση. Σαν ζόμπι από ναρκωτικά. Και μια κοπελίτσα 15 ετών φαινόταν στην μούρη η χρήση», ανέφεραν στη συνέχεια οι ένοικοι.

Αν και δεν είχαν κλείσει ούτε μήνα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, η παρουσία τους είχε γίνει αισθητή καθώς οι γείτονές τους είχαν κάνει συχνά παράπονα για τη συμπεριφορά τους. «Υπήρχε πολλή βρομιά στην πολυκατοικία και φασαρία και το ασανσέρ όλη νύχτα πηγαινοερχόταν και είχα ειδοποιήσει τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και το διαχειριστή διότι η κατάσταση ήταν αφόρητη από πλευρά βρομιάς. Δηλαδή πετούσαν μπουκάλια, ιστορίες αυτά και τα μαζεύαμε», ανέφερε γειτόνισσα.

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία: «Ο λόγος που κινητοποιηθήκαμε ήταν τα ναρκωτικά. Είδα ναρκωτικά στο σπίτι. Γι’ αυτό τον λόγο τους κάλεσα και υπήρχε και ασυμφωνία ως προς τα μεταξύ τους. Δεν φαίνονταν για οικογένεια. Άρα με αυτά τα δύο κάλεσα την αστυνομία».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, μίλησε επίσης στο Live News εξηγώντας: «Ο διαχειριστής του καταλύματος έσωσε τρία παιδιά. Δηλαδή για μένα είναι ήρωας αυτό το παιδί είναι και νεαρό παιδί. Έτσι δεν είναι ούτε 30 χρονών. Αν δεν ήταν αυτός, μπορεί και να μην τους παίρναμε χαμπάρι. Ο άνθρωπος με ξέμπλεξε, με γλίτωσε από πολλές φασαρίες», ανέφερε.

«Το σπίτι το έχει αναλάβει εταιρεία. Εγώ είμαι ενημερωμένος από τον διαχειριστή της εταιρείας. Πριν 5-10 μέρες είχε γίνει παρατήρηση γιατί αφήνανε βρομιές. Έτσι είπαμε να μην γίνει ανανέωση. Ήταν ένα μήνα στο σπίτι. Ξέραμε ότι στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Είδαμε ένα ακόμα παιδί και ο διαχειριστής κατάφερε να τους καθυστερήσει και κάλεσε την αστυνομία. Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Βγήκε έξω στον δρόμο και βρήκε την ομάδα ΔΙΑΣ», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης.

Είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από το ζευγάρι

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το νέο στοιχείο που αφορά τα υπόλοιπα τρία παιδιά της οικογένειας, δηλαδή τη 15χρονη, το 12χρονο και το 9χρονο αγόρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, και τα τρία παιδιά είχαν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, ενώ, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, είχε αφαιρεθεί η επιμέλειά τους από τους γονείς.

Ωστόσο, οι γονείς φέρεται να πήραν τα παιδιά από το νοσοκομείο και να τα επέστρεψαν στο σπίτι. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής με ποιον τρόπο έγινε αυτό, παρά το γεγονός ότι υπήρχε εισαγγελική παρέμβαση.

Για το ζήτημα μίλησε και ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η νοσηλεία των παιδιών είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο. «Πριν από ένα χρόνο λοιπόν, τα τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή βρέθηκαν για φιλοξενία στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Τα έφερε η αστυνομία για κακοποίηση, παραμέληση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια νύχτα ο φερόμενος πατέρας πήγε και απήγαγε και τα τρία παιδιά. Αμέσως το νοσοκομείο, ως όφειλε, το δήλωσε στην αστυνομία. Η αστυνομία και η εισαγγελία ποτέ δε μας έφερε τα παιδιά πίσω», είπε.

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