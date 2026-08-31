Νέος ΚΟΚ: Η αναστροφή που κοστίζει 4.000 ευρώ και… 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα – 48χρονη υπέπεσε στην παράβαση και… τρέχει

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Μια κίνηση που αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να θεωρούν «εύκολη λύση» μπορεί πλέον να εξελιχθεί σε εξαιρετικά ακριβή υπόθεση. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για την παράνομη αναστροφή, οι οποίες σε περίπτωση υποτροπής και πρόκλησης τροχαίου μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 4.000 ευρώ, μαζί με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Αφορμή για να επανέλθει το θέμα στο προσκήνιο αποτέλεσε πρόσφατο περιστατικό στην Αττική, όταν 48χρονη οδηγός λεωφορείου καταγράφηκε σε βίντεο να παραβιάζει διπλή διαχωριστική γραμμή στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου και να πραγματοποιεί αναστροφή ενώ υπήρχε κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Το βίντεο έφτασε στην Τροχαία, η οδηγός ταυτοποιήθηκε και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Από τα 350 ευρώ στα 4.000

Η παραβίαση της πινακίδας Ρ-29, που απαγορεύει την αναστροφή, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β. Για την πρώτη παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Η αναστροφή απαγορεύεται επίσης, ακόμη και χωρίς σχετική πινακίδα, σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εισόδους και εξόδους αυτών καθώς και μέσα σε σήραγγες.

Το νέο σύστημα, όμως, γίνεται πολύ αυστηρότερο στις υποτροπές. Αν ο οδηγός κάνει δεύτερη παράνομη αναστροφή μέσα σε πέντε χρόνια χωρίς να προκαλέσει ατύχημα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στην τρίτη παράβαση το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος τον έναν χρόνο.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι ποινές όταν υπάρχει τροχαίο. Στην πρώτη περίπτωση προβλέπονται 700 ευρώ και 60 ημέρες χωρίς δίπλωμα. Στη δεύτερη υποτροπή μέσα σε πέντε χρόνια το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για τέσσερα χρόνια. Στην τρίτη, η «καμπάνα» εκτοξεύεται στα 4.000 ευρώ και οκτώ χρόνια χωρίς δίπλωμα.

Και δεν τελειώνει εκεί: στις σοβαρές περιπτώσεις υποτροπής, για να πάρει πίσω την άδεια ο παραβάτης πρέπει να περάσει ξανά από εκπαίδευση και εξέταση, έχοντας προηγουμένως εξοφλήσει τα πρόστιμα. Αν από την παράνομη αναστροφή προκύψει βαριά σωματική βλάβη ή θάνατος, μπορούν παράλληλα να ενεργοποιηθούν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

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