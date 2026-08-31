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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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31.08.2026 11:59

Πετρέλαιο κίνησης: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση

31.08.2026 11:59
benzini

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Παρατείνεται το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον μήνα Σεπτέμβριο. Στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο η κρατική ενίσχυση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές».

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