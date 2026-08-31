Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη: Η στιγμή που τη συνοδεύει στην εκκλησία και ο χορός στη δεξίωση (Video)

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Συγκινητικές στιγμές βίωσε ο Πασχάλης χθες, Κυριακή (30/8), καθώς η κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα.

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, βλέπουμε τον τραγουδιστή να τη συνοδεύει στην εκκλησία, ενώ μετά το μυστήριο χόρεψε μαζί της στη δεξίωση στην Κερατέα, όπου συγγενείς και φίλοι έδωσαν το «παρών», γιορτάζοντας το ευτυχές γεγονός μαζί με τους νεόνυμφους.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και ο χορός του τραγουδιστή με τη Ζήνα Αρβανιτίδη. Πατέρας και κόρη χόρεψαν μαζί το τραγούδι του «Ιστορία».

Στη γαμήλια δεξίωση βρέθηκαν και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, μεταξύ των οποίων η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Οι δύο γυναίκες τραγούδησαν, μάλιστα, μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», με το οποίο εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στη Eurovision το 1977.

«Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή» έγραψε η Ζήνα Αρβανιτίδη σε φωτογραφία που δημοσίευσε, ποζάροντας με το νυφικό της.

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