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31.08.2026 13:34

Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Ντέλιας

31.08.2026 13:34
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Αιχμή για την αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, και τον μετέπειρα σοβαρό τραυματισμό του παίκτη, άφησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, κατά τη συνάντηση που είχε με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε δηκτικά ότι «δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια εχθές».

Τι σου είναι, όμως, η συγκυρία, ε…

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ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 15:05
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