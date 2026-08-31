Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Ντέλιας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αιχμή για την αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, και τον μετέπειρα σοβαρό τραυματισμό του παίκτη, άφησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, κατά τη συνάντηση που είχε με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε δηκτικά ότι «δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια εχθές».

Τι σου είναι, όμως, η συγκυρία, ε…

Διαβάστε επίσης

Άρχισε τις λεκτικές πιρουέτες πάλι η Αναστασίου: «Τσαμπαμαγκίτης» ο Τσίπρας – «Μόνος αντίπαλος η ΝΔ» της απάντησε ο Θεοδωράκης

Fellow στο Πανεπιστήμιο Columbia η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη μας για να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του