Σοκ με Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ: Ρήξη χιαστού, μένει για αρκετό καιρό εκτός

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Οι φόβοι δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε το Σάββατο (29/08) στη νίκη της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού.

Οι φόβοι για ρήξη χιαστού ήταν έντονοι από την αρχή στα στελέχη των Βεστφαλών, με τον αθλητικό διευθυντή, Όλε Μπουκ και τον γενικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, να δείχνουν αναστατωμένοι στις δηλώσεις τους μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Βεστφάλεν για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

H ανακοίνωση της ομάδας:

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά το ντεμπούτο του στην Bundesliga εναντίον του Αμβούργου το περασμένο Σάββατο και, ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

😕 Giannis Konstantelias hat sich bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV am gestrigen Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird somit mehrere Monate ausfallen.



Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen! 🙏💛 pic.twitter.com/diW0i5NIX8 — Borussia Dortmund (@BVB) August 30, 2026

Ολόκληρη η οικογένεια της BVB είναι στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!