Σύνταξη έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη: Οι 6 κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό – Πίνακες, παραδείγματα, οδηγίες

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Εξαγορά πλασματικών ετών, 40ετία, αποφυγή της μειωμένης σύνταξης και συμπλήρωση 20ετίας – Ο αναλυτικός οδηγός της ΕΝΥΠΕΚΚ για τους ασφαλισμένους

Η απόφαση για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι μία απόφαση ζωής και απαιτεί σωστή προετοιμασία, ενημέρωση και σχεδιασμό.

Η χρονική στιγμή της εξόδου, τα συνολικά έτη ασφάλισης, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, η επιλογή πλήρους ή μειωμένης σύνταξης και, σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσοστό αναπηρίας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο ασφαλισμένος.

Σε αναλυτικό οδηγό της ΕΝΥΠΕΚΚ, που υπογράφει ο καθηγητής και πρόεδρός της Αλέξης Π. Μητρόπουλος, παρουσιάζονται έξι κινήσεις οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών, καθώς, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, η προσαύξηση της σύνταξης μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει ακόμη και τα 400 ευρώ τον μήνα.

1. Η εξαγορά πλασματικών χρόνων

Η εξαγορά πλασματικού χρόνου διευκολύνει τους ασφαλισμένους να αποχωρήσουν νωρίτερα από την εργασία τους και, κυρίως, να αυξήσουν το τελικό ποσό της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, περίπου 7 στους 10 ασφαλισμένους αξιοποιούν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο, ο οποίος προστίθεται στα πραγματικά χρόνια ασφάλισης. Μεταξύ άλλων μπορούν να αναγνωριστούν:

ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, έως 720 ημέρες ασφάλισης,

ο χρόνος σπουδών, έως 4 έτη,

ο χρόνος για τα τέκνα, έως 5 έτη,

ο χρόνος ανεργίας ή ασθένειας,

κενά διαστήματα ασφάλισης,

εκπαιδευτική άδεια, έως 2 έτη για το Δημόσιο,

χρόνος προεγγραφής στα μητρώα ελευθέρων επαγγελματιών, έως 5 έτη για ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ,

καθώς και χρόνος έκτισης ποινής.

Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι χρησιμοποιούν τα πλασματικά χρόνια προκειμένου να συμπληρώσουν τα 40 έτη ασφάλισης, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας.

Με την εξαγορά του απολύτως αναγκαίου πλασματικού χρόνου, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, η προσαύξηση της σύνταξης μπορεί να φτάσει έως και τα 400 ευρώ μηνιαίως.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι επτά χρόνια, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι και 12 χρόνια, καθώς τα πέντε έτη για έως τρία τέκνα χορηγούνται επιπλέον.

Η εξαγορά μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

α) με δόσεις,

β) με συμψηφισμό του 25% της σύνταξης και

γ) με εφάπαξ εξαγορά.

Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής προβλέπεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.

Για τους μισθωτούς, το κόστος εξαγοράς είναι το 20% των μηνιαίων αποδοχών, ενώ για τους μη μισθωτούς –ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες– υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα μηνιαία εισφορά στον κλάδο σύνταξης.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και να ενεργοποιηθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τον μισθό κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στον ιδιωτικό τομέα, αντίθετα, μαζί με την αίτηση εξαγοράς πρέπει να καταβληθεί και το σχετικό κόστος, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί.

Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, το ελάχιστο μηνιαίο κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου ανήλθε στα 184 ευρώ.

2. Η συμπλήρωση 36 έως 40 ετών ασφάλισης

Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης –πραγματικός και πλασματικός– αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για το τελικό ύψος της σύνταξης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίοδος από τα 36 έως τα 40 χρόνια ασφάλισης, καθώς για κάθε επιπλέον έτος το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται κατά 2,55%.

Τα 36 έτη ασφάλισης αποδίδουν ποσοστό αναπλήρωσης 39,81%, ενώ στα 40 έτη το ποσοστό φτάνει στο 50%.

Αντίθετα, η ασφάλιση πάνω από τα 40 έτη προσθέτει μόλις 0,5% για κάθε επιπλέον χρόνο.

Ποσοστά αναπλήρωσης μέχρι 30-9-2019

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ 0 15 0,77% 15,01 18 0,84% 18,01 21 0.90% 21,01 24 0,96% 34,01 27 1,08% 27,01 30 1,21% 30,01 33 1,42 % 33,01 36 1,59% 36,01 39 1,80% 39,01 42 και περισσότερο 2,00%

Ποσοστά αναπλήρωσης από 1-10-2019

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ 0 15 0,77% 15,01 18 0,84% 18,01 21 0,90% 21,01 24 0,96% 24,01 27 1,03% 27,01 30 1,21% 30,01 33 1,98% 33,01 36 2,50% 36,01 40 2,55% 40,01 και άνω κατ’ έτος 0,50%

3. Η αποφυγή, κατά το δυνατόν, της μειωμένης σύνταξης στα 62

Η ΕΝΥΠΕΚΚ εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της μειωμένης σύνταξης στα 62, καθώς η μείωση είναι μόνιμη.

Η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, με τη συνολική περικοπή να μπορεί να φτάσει το 30%.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 η μειωμένη εθνική σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης αυξήθηκε από 268,80 ευρώ το 2022 σε 289,63 ευρώ, ενώ με 15 χρόνια ασφάλισης αυξήθηκε από 241,92 ευρώ σε 260,67 ευρώ.

Με τις αυξήσεις κατά 3% το 2024, 2,4% από 1-1-2025 και 2,4% από 1-1-2026, τα ποσά εξελίχθηκαν ως εξής:

ΕΤΗ ΑΣΦΑ-ΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2023 ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1-1-2025 ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1-1-2026 15 260,67 268,49 274,93 281,52 16 266,46 274,45 281,04 287,78 17 272,25 280,42 287,15 294,04 18 278,05 286,39 293,26 300,29 19 283,84 292,36 299,37 306,55 20 289,63 298,32 305,48 312,81

Η ΕΝΥΠΕΚΚ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα επιβαρυντική τη συγκεκριμένη ρύθμιση και ζητά την κατάργησή της, επισημαίνοντας ότι αφορά σε μεγάλο βαθμό γυναίκες ασφαλισμένες.

4. Η συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης αντί για 15

Για όσους βρίσκονται κοντά στο απαιτούμενο όριο, κρίσιμη μπορεί να αποδειχθεί η συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης ή 6.000 ενσήμων, αντί για συνταξιοδότηση με 15 χρόνια ή 4.500 ένσημα.

Με 20 έτη ασφάλισης, η εθνική σύνταξη το 2026 ανέρχεται σε 446,86 ευρώ, ενώ με 15 έτη ασφάλισης διαμορφώνεται στα 402 ευρώ περίπου.

Για τα έτη ασφάλισης από 15 έως 19, η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 2% ανά υπολειπόμενο έτος.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2026 15 90% 402,18 € 16 92% 411,12 € 17 94% 420,06 € 18 96% 428,99 € 19 95% 437,93 € 20 100% 446,86 €

5. Τα χρόνια μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα

Ο οδηγός της ΕΝΥΠΕΚΚ αναφέρεται επίσης στις προϋποθέσεις χορήγησης της εθνικής σύνταξης σε ομογενείς από την Αλβανία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Με τον νόμο 4387/2016, η πλήρης εθνική σύνταξη είχε συνδεθεί με 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και το ποσό μειωνόταν κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολειπόταν.

Με το άρθρο 73 του νόμου 4915/2022, η απαιτούμενη διάρκεια μόνιμης και νόμιμης διαμονής περιορίστηκε στα 30 έτη, με αφετηρία το 1992.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δημιουργούν ζητήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, επικαλούμενη και σχετική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η εθνική σύνταξη των συγκεκριμένων ομογενών με 30 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα αυξήθηκε από 436,40 ευρώ μεικτά το 2025 σε 446,86 ευρώ μεικτά.

6. Η σωστή προετοιμασία για την αναπηρική σύνταξη

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή προετοιμασία του φακέλου για όσους επιδιώκουν αναπηρική σύνταξη, καθώς το ποσοστό αναπηρίας επηρεάζει άμεσα το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ολόκληρη η εθνική σύνταξη των 446,86 ευρώ χορηγείται στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Για ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79,99% καταβάλλεται το 75% της εθνικής σύνταξης, για ποσοστό από 50% έως 66,99% το 50%, ενώ για ποσοστό έως 49,99% καταβάλλεται το 40%.

Εθνική σύνταξη 2026 ανά ποσοστό αναπηρίας

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 έως 49,99% (40% εθν. σύνταξης) 178,73 50%-66,99% (50% εθν. σύνταξης) 223,42 67%-79,99% (75% εθν. σύνταξης) 335,14 80% και άνω (πλήρης εθν. σύνταξη) 446,86

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον Ιούλιο του 2026, η μέση δαπάνη για κύρια αναπηρική σύνταξη ανερχόταν σε 644,82 ευρώ μεικτά, ενώ για την επικουρική αναπηρική σύνταξη σε 137,12 ευρώ μεικτά.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ ζητά την κατάργηση της διαφοροποίησης του ποσού της εθνικής σύνταξης ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

Τι πρέπει να προσέξει ο ασφαλισμένος πριν υποβάλει αίτηση

Το βασικό μήνυμα του οδηγού είναι ότι πριν από την οριστική απόφαση για συνταξιοδότηση απαιτείται λεπτομερής έλεγχος του ασφαλιστικού ιστορικού.

Η συμπλήρωση λίγων ακόμη μηνών ή ετών ασφάλισης, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ή η αποφυγή μίας πρόωρης εξόδου με μειωμένη σύνταξη μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές και μόνιμες διαφορές στο εισόδημα.

Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι η συμπλήρωση της 20ετίας και, ακόμη περισσότερο, η προσέγγιση των 40 ετών ασφάλισης, όπου τα ποσοστά αναπλήρωσης γίνονται σαφώς ευνοϊκότερα.

Η συνταξιοδότηση, επομένως, δεν είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα. Η σωστή προετοιμασία και η σύγκριση των διαθέσιμων σεναρίων πριν από την αίτηση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για το τελικό ποσό της σύνταξης.

Πηγή: ΕΝΥΠΕΚΚ – Αλέξης Π. Μητρόπουλος, Καθηγητής – Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

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