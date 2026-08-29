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29.08.2026 22:08

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

29.08.2026 22:08
Piracy

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Η Τουρκία και η Σομαλία απελευθέρωσαν ένα πλοίο που είχε καταληφθεί από πειρατές στ’ ανοικτά των ακτών της πολιτείας Πούντλαντ στη βορειοανατολική Σομαλία, έπειτα από “συνεχή στρατιωτική πίεση” δέκα ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων 14 πειρατές σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση στο Μογκαντίσου.

Οι ακτές στο Κέρας της Αφρικής υφίστανται από το Απρίλιο μια αναζωπύρωση της πειρατείας, με τουλάχιστον 15 επιθέσεις στ’ ανοικτά της Σομαλίας από την αρχή του έτους -αριθμός ρεκόρ από το 2013, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει στοιχείων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ / IMO).

“Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, σε συνεργασία με τον εθνικό σομαλικό στρατό, απελευθέρωσε το MV LATUF, το οποίο είχε καταληφθεί από πειρατές στις 17 Αυγούστου 2026 κοντά στις ακτές του Τζίφλ, στην περιοχή Έιλ της περιφέρειας Νουγκάαλ”, στην Πούντλαντ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του σομαλικού υπουργείου Άμυνας, που δεν διευκρινίζει τι μετέφερε αυτό το πλοίο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που διήρκησε 10 ημέρες, “τέσσερα σκάφη που χρησιμοποιούσαν οι πειρατές καταστράφηκαν και 14 πειρατές σκοτώθηκαν. Η συνεχής στρατιωτική πίεση ανάγκασε τελικά τους υπόλοιπους πειρατές να εγκαταλείψουν το πλοίο”, προστίθεται.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης της πορείας των πλοίων Marine Traffic, αυτό το φορτηγό πλοίο που έπλεε με σημαία Καμερούν αναχώρησε από την Τουρκία στα τέλη Ιουλίου και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουρκικά όπλα βρίσκονται στο πλοίο. Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, οι ομοσπονδιακές αρχές της Σομαλίας και της Πούντλαντ δεν επιβεβαίωσαν αυτήν την πληροφορία.

“Οι τουρκικές δυνάμεις στη συνέχεια εγγυήθηκαν την ασφάλεια του MV LATUF, το οποίο συνέχισε το ταξίδι του με πλήρη ασφάλεια”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πηγές στην Πούντλαντ, στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον οκτώ μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων ένας Τούρκος.

Τουλάχιστον πέντε πλοία παραμένουν στα χέρια Σομαλών πειρατών, το τελευταίο καταλήφθηκε στις 20 Αυγούστου στ’ ανοικτά της Υεμένης.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 22:18
Piracy
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Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

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