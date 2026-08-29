Ένας νεκρός από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κύπρο: Κύματα «πέταξαν» σκάφος στα βράχια – Διασώσεις με ελικόπτερο (Photo/Video)

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση που στήθηκε στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο προς διάσωση επιβαινόντων σε σκάφη, λόγω της θαλασσοταραχής που προκάλεσε η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Κύπρο.

Ένας άντρας, το σκάφος του οποίου χτυπήθηκε από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, βρέθηκε νεκρός πάνω στα βράχια, σύμφωνα με το cyprustimes.com.

Νωρίτερα είχε δοθεί σήμα ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο αγνοείτο και ξεκίνησαν έρευνες από αέρος προς εντοπισμό του.

Δυστυχώς βρέθηκε νεκρός στα βράχια και ενημερώθηκε το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς το οποίο τελικώς τον ανέσυρε νεκρό.

Κατά τη σημερινή επιχείρηση, τα ελικόπτερα ανέσυραν πέντε άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβαν εξιτήριο ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Δυστυχώς, ο Ελληνοκύπριος που βρέθηκε στα βράχια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατος του.

Η κακοκαιρία πλήττει από το πρωί σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο, προκαλώντας μέσα σε λίγες ώρες προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες, πυρκαγιές από κεραυνούς και αναστάτωση στις αεροπορικές συγκοινωνίες.

Η Πολιτική Άμυνα ενεργοποίησε στις 12:15 το σύστημα CY-Alert, αποστέλλοντας παγκύπρια προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους. Οι ομάδες της Πολιτικής Άμυνας τέθηκαν σε ετοιμότητα για να συνδράμουν την Πυροσβεστική.

Στην περιοχή του Κάτω Δρυ, στην επαρχία Λάρνακας, ένας 45χρονος από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος βρισκόταν μαζί με ακόμη δύο πρόσωπα έξω από το ξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου, επηρεάστηκε από πτώση κεραυνού σε κοντινό σημείο.

Ο άνδρας έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπέστη ελαφρά εγκαύματα στον ώμο, ενώ ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοίνωσε ότι η κατάστασή του είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα τρία πρόσωπα είχαν μόλις αποβιβαστεί από αυτοκίνητο, προκειμένου να επισκεφθούν το ξωκλήσι.

Υπερχείλισε ο ποταμός Πεδιαίος

Στη Λευκωσία, η Πυροσβεστική δέχθηκε μαζικές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, πυρκαγιές σε ανοικτούς χώρους από κεραυνούς και σπινθηρισμούς σε ηλεκτρικά καλώδια.

Ο Πεδιαίος ποταμός υπερχείλισε στην περιοχή του Στροβόλου. Η γέφυρα σε περιοχή της Λευκωσίας καλύφθηκε από τα νερά και ο δρόμος αποκόπηκε, με τον Δήμο Στροβόλου να ζητά από τους οδηγούς να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Στη Λακατάμια, σταθμευμένο αυτοκίνητο βυθίστηκε στα λασπόνερα, καθώς η στάθμη του νερού κάλυψε τις πόρτες του οχήματος.

Έκλεισαν επίσης τμήματα δρόμων, ενώ σε αυτοκινητοδρόμους συσσωρεύτηκαν νερά, κλαδιά και άλλα αντικείμενα.

Στα ορεινά σημειώθηκαν κατολισθήσεις πετρών και χώματος στους δρόμους.

Πυρκαγιές από κεραυνούς

Στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, κοντά στη Λευκωσία, κεραυνός χτύπησε ξύλινη κολώνα της Αρχής Ηλεκτρισμού, προκαλώντας πυρκαγιά σε περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκονταν παλιά οχήματα, οικιακές συσκευές και οικοδομικά υλικά. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο δάσος Κυπαρισσιά, στην περιοχή Καψάλας της επαρχίας Λεμεσού, όταν κεραυνός χτύπησε δέντρο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 13 δασοπυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ στην περιοχή συνεχιζόταν η βροχή και η έντονη πτώση κεραυνών.

Στο χωριό Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε αποθήκη δίπλα σε κατοικία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η περιοχή έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για περίπου τρεις ώρες και καταγράφηκαν μικρής έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 12:30.

Υδροστρόβιλοι και ζημιές από τον άνεμο

Υδροστρόβιλοι καταγράφηκαν στις θαλάσσιες περιοχές της Λάρνακας και της Αγίας Νάπας. Το Τμήμα Μετεωρολογίας δεν απέκλεισε την εκδήλωση ανεμοστρόβιλων και στην ξηρά, λόγω της έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Στο Κάβο Γκρέκο βυθίστηκε σκάφος, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν. Αναμενόταν επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην Πάφο, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε θερμοκήπια και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή από την Αργάκα μέχρι τον Πωμό. Στις παραλίες Πωμού, Αργάκας και Αγίας Μαρίνας παρασύρθηκαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ δέντρα έπεσαν στο οδικό δίκτυο.

Στην Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού, ο άνεμος ξήλωσε υπόστεγο κτηνοτροφικής μονάδας, τμήμα του οποίου παρασύρθηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων. Κατέρρευσαν επίσης τοίχοι του υποστατικού. Ο κτηνοτρόφος και δύο εργάτες, οι οποίοι εκείνη την ώρα εμβολίαζαν ζώα, δεν τραυματίστηκαν.

Σοβαρές βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) κατέγραψε μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον 40 βλάβες μέσης τάσης και πολλές μικρότερες βλάβες χαμηλής τάσης. Διακοπές σημειώθηκαν σε δεκάδες κοινότητες και συνοικίες των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.

Οι ζημιές προκλήθηκαν κυρίως από κεραυνούς που έπληξαν εξοπλισμό του δικτύου και από κλαδιά που έπεσαν πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Όλα τα συνεργεία της ΑΗΚ τέθηκαν σε επιφυλακή, ωστόσο οι εργασίες διακόπτονταν προσωρινά σε περιοχές όπου συνεχιζόταν η κεραυνική δραστηριότητα, για την ασφάλεια του προσωπικού.

Η ΑΗΚ προειδοποίησε ότι η πλήρης αποκατάσταση θα απαιτήσει χρόνο.

Εκτράπηκαν 11 πτήσεις

Η κακοκαιρία επηρέασε και τη λειτουργία των δύο διεθνών αεροδρομίων. Συνολικά έντεκα εισερχόμενες πτήσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν προορισμό. Οι δέκα είχαν προορισμό τη Λάρνακα και μία την Πάφο.

Αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προσωρινά προς το αεροδρόμιο Πάφου, τη Ρόδο και τον Λίβανο. Δεν σημειώθηκαν ακυρώσεις, ενώ καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις και σε αναχωρήσεις. Η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται μετά το μεσημέρι.

Πτώση της θερμοκρασίας

Η πορτοκαλί προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας τέθηκε σε ισχύ από τις 10:00 έως τις 19:00. Η ένταση της βροχής υπολογίστηκε ότι μπορούσε τοπικά να φθάσει τα 55 έως 70 χιλιοστά την ώρα, με χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμου.

Η κακοκαιρία οφείλεται σε οργανωμένη διαταραχή που έφθασε στην Κύπρο από τα βόρεια. Η θερμοκρασία υποχώρησε περίπου 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό έναντι 36 έως 37 βαθμών που είναι η μέση τιμή στα τέλη Αυγούστου.

Τα φαινόμενα κινούνται σταδιακά προς τα ανατολικά και αναμένεται να εξασθενήσουν αργά το απόγευμα. Από αύριο προβλέπεται βελτίωση, χωρίς να αποκλείονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα στα ορεινά και νότια του Τροόδος.

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