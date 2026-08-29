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29.08.2026 21:28

Άρχισαν τα… μαγικά οι Έλληνες της Ντόρτμουντ: Γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε, ασίστ ο Καρέτσας (Video)

29.08.2026 21:28
Konstantelias-Karetsas

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Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας πρόσφεραν στιγμές μαγείας από την αρχή του ματς της Μπορούσια στο Ντόρμουντ με το Αμβούργο.

Στην πρεμιέρα της Bundesliga, οι δύο Έλληνες είναι η αφετηρία των περισσότερων καλών ενεργειών, που κάνουν οι γηπεδούχοι, με αποτέλεσμα να προηγούνται με 2-0.

Παρόλα αυτά, ο Κωνσταντέλιας στάθηκε άτυχος μια και έγινε αλλαγή στο 53′. Σε μια διεκδίκηση τραυματίστηκε στο πόδι.

Ήταν μόλις το 9′ όταν Καρέτσας και Γκιρασί άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα, ο Έλληνας άσος την πρόσφερε στον στράικερ της Μπορούσια και εκείνος με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ.

Ο Καρέτσας έψαξε δικό του γκολ στο επόμενο λεπτό αλλά το σουτ έβγαλε ο Φερνάντες ενώ στο 33′ έγινε ακόμα μια εξαιρετική φάση στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε εντυπωσιακά από αριστερά και έδωσε το γκολ στον Καρέτσα, αλλά εκείνος σούταρε ψηλά άουτ.

Λίγο αργότερα δυνατό σουτ του Καρέτσα έβγαλε ο πορτιέρε του Αμβούργου για να έρθει το 2-0 από ελληνικά πόδια στο 45+1′.

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή και το δικό του σουτ κατέληξε στα δίχτυα παρά την κόντρα. Πρώτο γκολ του «Ντέλια» με τη φανέλα της Μπορούσια.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το δεύτερο. Στο 50′ ο Καρέτσας μπήκε από δεξιά, σούταρε, έδιωξε ο Φερνάντες και ο Κωνσταντέλιας από κοντά αστόχησε.

Η ελληνική παρουσία στο ματς ολοκληρώθηκε στο 74′, με τον Καρέτσα να γίνεται αλλαγή και τη θέση του να παίρνει ο Ινάσιο.

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